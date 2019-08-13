"Попали в печень, никто не вечен": сети об ударившем девушку полицейском

На последних акциях оппозиции в Москве было много полицейской жестокости. Уже даже не удивительно, что силовики продолжили свирепствовать даже в день согласованного митинга на проспекте Сахарова.

Наиболее резонансным стало видео того, как полицейский бьёт в живот девушку по имени Дарья Сосновская.

Дмитрий Колезев:



Кем нужно быть, чтобы с размаху бить по печени уже задержанную девушку, которую держат за руки два твоих сослуживца?

Илья Азар:

не просто «ну они же выполняют приказ», а садист и подонок (и таких много)

Андрей Збарский:

Пока этот герой от души бил девчушку, второй держал, мягко выражаясь, другую руку Дарьи Сосновской и помогал тащить ее. А трое борцов за правопорядок "прикрывали" тылы героям, реализуя гвардейский принцип отечественных силовиков - пятеро на одного (одну), предпочтительней помельче и побеззащитней.

Сергей Медведев:

Думаю, что к сентябрю они уже начнут убивать людей, сколько можно церемониться.

Дмитрий Стровский:

Мразь в поддых бьет, снова бьет в поддых,

Заслонился шлемом бронированным.

У него давно нет выходных,

Те его уставом перекованы.

Клич "вперед!", и снова полицай,

Как ему не раз уже наказано,

Попадает в печень невзначай,

В сердце попадает, как приказано.

Все в моем сознании уже

Перезрело, воткнуто, растоптано.

Родина сегодня в неглиже,

Что осталось? Склизкое и потное.

Люди ФСБ, барак, менты,

Путин, Миллер, Сечин и Пригожины.

И душа, с которой я на "ты",

Чтобы жить, как прежде. Не скукоженным.

Алексей Федяров:

Взяли несколько десятков тысяч молодых мужчин, надели на них шлемы и всякую защиту, дали дубинки, сказали, что надо идти по улицам и бить всех, когда скажут.

Обещали, что ничего за это не будет, а будет зарплата, премии, пенсия и уважение.

Умишком скудные верят, особенно когда предел карьерного роста - шлагбаум поднимать на стоянке. Но там бить никого нельзя и выслуги нет.

И вот вам - апперкот в печень девушке со скрученными руками, да еще как: дубинку отложил, выцелил, корпус ввинтил. "Печень проверил" называется у них. В печень - это очень больно. А этот спецсредство резиновое свое подобрал и дальше тащит, "доставляет задержанную". Вообще не удивлюсь, если еще и рапорт на нее написал, что оскорбляла и применяла насилие - сверлила взглядом казенный плексиглас.

И инвалида с ДЦП давай скрутим. И у диабетика инсулин отнимем.

Все демонстративно - смотрите, мы вот такие, ничего нам не будет.

Парни, вас обманули, таких всегда обманывают. Вы же торпеды. Средства безопасности разового применения.

Кстати, зэки из таких вот мразей получаются очень смирные. И курилку выметут, и машину прокурору помоют, и пайкой довольны. Боятся потому что очень таких, какими были сами.

Аббас Галлямов:

Кремль опять оказался в дурацкой ситуации. Сдать этого тупого гвардейца, ударившего девушку, нельзя. Силовики итальянскую забастовку объявят, их потом вообще не мобилизуешь. Не сдать - это гарантированно придать политической оппозиционности мощный моральный импульс: «Кремль - заодно с теми, кто избивает девушек».

Чудесный выбор.

Этой сценой возмутились даже далёкие от политики звёзды российской попсы.

Егор Крид:

Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под дых слабый пол. Вообще наплевать, что она сделала, такое просто не должно сука происходить!

Я очень надеюсь, что на это ОБРАТЯТ внимание, его найдут, накажут и ему это все таки не сойдёт с рук!!! Я уже лично подал запрос и мне пообещали его найти!

Садиста в форме многие сперва приняли за сотрудника Росгвардии. Поэтому, когда служба официально заявила, что этот человек там не служит, её подняли на смех.

Олег Пшеничный:

Росгвардия заявила, что человек, который ударил задержанную женщину кулаком в живот, не служит в Росгвардии.

(видимо, он просто купил форму, незаметно затусовался среди бойцов, так оно и получилось само собой. Не исключено что его вообще специально заслали заморские силы ютуба)

Андрей Кураев:

В Военторге распродажа

Снижены цены на:

1. Облачения космонатов-росгвардейцев

2. Право на насилие над безоружными людьми

Вскоре появилась денежная премия за идентификацию "героя".

Леонид Гозман:

СТО ТЫСЯЧ ЗА ИМЯ НЕГОДЯЯ

награда в сто тысяч за имя подонка-омоновца, ударившего женщину в живот, блестящая идея. Палачи должны жить в страхе!

Сергей Ерженков:

Сто тысяч рублей за информацию об омоновце, который ударил женщину. Что-то мне подсказывает, что его сослуживцы сами же его и заложат.

И вскоре Интернет-издание Baza сообщило, что это сотрудник пятого батальона второго оперполка ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков. От награды Чикова главред издания Никита Могутин отказался.

Инна Харитонова:

Дай бог здоровья его матери, когда она узнает, как служит Родине ее сын

Антон Чернин:

Какая прелесть.

Теоретически этого чувака нельзя было опознать никак. Но за его имя пообещали 100 тысяч.

И коллеги его тут же сдали. Вот сразу. Стоило доехать до казармы и шлемы снять...

Екатерина Барабаш:

С легкостью необыкновенной менты сдали своего товарища, ударившего девушку в печень, за 100 тысяч. По-моему, это прекрасное начало - давайте потихоньку скидываться и объявлять цену за головы избивавших, ломавших ноги, заламывавших руки, орудующих дубинками. Видео - полнО, фотографий - и того больше. 100 тысяч - это был рекламный ход, а так-то - баловство, хватит за каждого и пяти. Думаю, ребята не обидятся. Пять тысяч тоже на дороге не валяются. Сдал парочку - вот тебе на билет домой в один конец. Сдал десяток - в Турцию съездил отдохнуть, башку проветрить.

Виктор Старостин:

Очень важный кейс на тему - никакие трусы на морде не обеспечат тебе анонимность, найдут и предъявят.

Людмила Сизова:

Ох, не завидую я этому Сергею Цыплакову! Слишком много желающих его наказать, самосуд фактически неизбежен. Ему бы бежать, сменить страну, имя, внешность, пол :) Но кто обеспечит его безопасность? Кто будет тратиться на него? Мелкая сошка... Наоборот, охотно сдадут, отрекутся, хотя бы для того, чтобы отвести внимание от себя

Ярослав Козулин:

Теперь мы знаем «героя». Вот только после его деанонимизации легче не стало.<...>

Сегодня очередному Цыплакову сделают выговор, пожурят, погрозят пальчиком и может даже сделают легкое а-та-та [резонанс же!], но завтра озлобленный Цыплаков вновь выйдет на тропу войны с врагами отечества и с еще большей яростью и прытью будет защищать обывателя от майдановцев, оккупирующих столичные улицы.<...>

Личность «героя» еще надо подтвердить, и не факт, что это получится. А раз так, то выходит, что любой гражданин может купить ментовских шмоток в военторге и безнаказанно бить людей.

В полиции, впрочем, всё отрицают:

По факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции 10 августа 2019 года, по решению руководства ГУ МВД России по г. Москве проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Сообщаем, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.

Официально заявляем, что информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по г. Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности, указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет.

Илья Шепелин:

Указанный сотрудник, положим, не имеет. А какой имеет, раз уж вы проверку провели? И особенно нравится оборот “ЯКОБЫ УДАРИВШИЙ”. То есть в результате проверки даже не удалось выяснить, что сотрудник ударил женщину в живот.

Иван Преображенский:

Конечно, нельзя исключать, что выбрали "стрелочника" и валят на него.

Интересно, что медийная атака на Цыплакова вызывает осуждение даже в оппозиционной среде.

Дмитрий Клейн:

Люди, вы в своём уме? Вы сейчас этими перепостами, без всяких доказательств и фактов, под эмоциями, уподобляетесь как раз тем самым людям, против власти и убеждений которых выступаете.

Кроме неких мутных заявлений о том, что личные данные получены путём прямого подкупа непосредственно от самих «правоохранителей» (что само по себе не делает их достоверными, а совсем наоборот), нет никаких конкретных доказательств, что именно этот человек избивал девушку - поэтому любые публикации - это, по сути, призывы к внесудебной расправе.

Дмитрий Шушарин:

это не психоз, а сознательное провокационное нагнетание зверства и дикости

Илья Вайцман:

Смотрю я, многие теперь уже сомневаются: тот ли боец Цыплаков, али не тот, и не разводка ли это? Слушайте, а вам (нам) не пофигу ли эти детали?

Они сами одели форму без опознавательных знаков, спрятали лица под масками - а стало быть, полную ответственность за все преступления несет любой и каждый участник этих террористических группировок. Все поголовно сотрудники 2-го оперполка, в частности, лично виновны в избиении скрученной девушки, даже без каких-либо дополнительных доказательств. Просто по факту анонимного ношения формы.

Что? «Коллективная ответственность - это плохо» и «так нельзя»? Да ладно?! Их под конвоем в «органы» служить загнали? Им насильно маски на морды надевали и форму без идентфикаторов личности натягивали? Нет? Значит и «хорошо» и «можно».

Но, разумеется, ещё больше всё это не по нутру охранителям.

Егор Холмогоров:

Вообще конечно картина.

Иноагент объявляет награду за голову российского полицейского.

Что вообще происходит в этом городе?

Рудольф Ларионов:

Либералы объявили охоту на мента. Мента уже сдали (девушку в животик ударил).<...>



Так-то мы все отлично понимаем, что все последние 30 лет мент охранял эту условно столичную девушку от нас - простых русских пролетариев. Охранял от "погхомов", которые им всегда мерещатся в каждом русском слове, охранял от нищенских зарплат провинции, охранял их права на избранность - власть рядом, там все через пару рук с путиным знакомы, охранял их доступ к визам и загранработе, короче охранял их европейский образ жизни в стране с азиатским уровнем доходов. А теперь что? Кто то даже просил инфу о семьях ментов. Они решили самоубиться в Москве? Так и на здоровье, никто тут плакать не будет.

Вот пост в упоминавшемся недавно анонимном Телеграм-канале Майор и Генерал:



Суровые мамкины революционеры в сети активно оскорбляют всех (!) силовиков за один тычок в живот девушке на митинге.

Это те самые, по любому поводу звонящие в полицию и требующие немедленно защитить их права.

Они оскорбляют парней, которые защищают их от террористов, бандитов, маньяков, вымогателей, педофилов, насильников, наркоторговцев, спасают их и их близких, возвращают им пропавших детей, угнанные машины, краденное имущество… Список можно продолжать долго.

Пока в ГУ МВД проводят проверку, мы считаем, что в той ситуации можно и нужно было обойтись без этого тычка, но посмотрите и на девушку, которая всеми силами провоцирует полицейских.

На кадрах предшествующих тычку она вырывается, оскорбляет силовиков и матерится.

На видео с тычком очевидно, что оппозиционерка очень агрессивна, она проявляет неповиновение, сопротивляется задержанию и непонятно зачем мешает поднять резиновую дубинку, топая ногой перед лицом наклонившегося сотрудника и грубо отталкивая его.

В общем не на пустом месте был этот тычок.

Либеральным западникам хочется напомнить, что их кумиры в США и ЕС никак не разделяют людей по половому признаку во время неизменно жестоких разгонов протестов и в ходе пресечения иных противоправных действий.

Вы же требуете гендерного равенства как в европах/америках?

Получите, распишитесь.

Сергей Марков:

Хроники российского майдана. Сейчас большой шум по поводу полицейского, который ударил девушку кулаком в ребро. Конечно, бить девушек не хорошо. И, конечно, полицейский должен быть наказан.

Но вы должны помнить, что хайп этот сейчас поднимают люди, которые хотят устроить майдан в России. Которые де факто поддержали майдан в Украине с его насилием. Люди, которые молчали после аутодафе в Одессе. Молчат по поводу тысяч погибших мирных людей на Донбассе. Молчат по поводу пыток в тайных тюрьмах СБУ. Молчат по поводу тысяч политических заключённых, если они за Россию. Поэтому если им дать власть, то количество девушек, арестованных, избитых и подвергшихся насилию, в результате их политики, будет исчисляется, как и в соседней стране, тысячами. Но эти тысячи будут за Россию. Поэтому те, кто сейчас так возмущён полицейским, ни слова не скажут в их защиту. Такое понимание полезно. Чтобы этих, которые на словах за демократию, а на деле за русофобскую диктатуру, - обязательно остановить.

В Твиттере возник соответствующий хештег.

​

Но он в скором времени зажил своей жизнью.

Более умная и осторожная часть прокремлёвских комментаторов как раз не видит необходимости "спасать рядового Райана".

Тина Канделаки:



Двух мнений быть не может: избиение Дарьи Сосновской, которую 10 августа сотрудник полиции в отсутствие всяких причин ударил сначала в живот, а потом и по голове, не должно остаться безнаказанным. Дело даже не столько в накале страстей и нагнетании эмоций в противостоянии между так называемыми силовиками и протестующими.



Монополия на применение силы и пресечение агрессии, безусловно, должна сохраняться исключительно за правоохранительными органами. Но это значит, что все без исключения эпизоды произвола с их стороны должны быть расследованы, а сотрудники, низводящие себя до уровня бандитов, должны быть лишены возможности носить полицейскую форму и понести заслуженное наказание.



Надеюсь, что СК и МВД сумеют преодолеть цеховую солидарность во имя той самой справедливости, которую они призваны отстаивать.

Валерий Сторчак:

И чтобы без всякой иронии всем, всё было окончательно ясно. Дубинки полицейских оскорбляют моё гражданское чувство и человеческое достоинство. Дубинки - это реквизит рабовладельческого общества. Идею, что без дубинок обойтись у нас нельзя, считаю русофобской. Ссылки на Европу и Америку считаю лицемерными. Мы в Цеевропу не стремимся. Нам с них пример брать нет никакой необходимости. Они там до сих пор негров линчуют. И удары женщин в живот меня никаким образом не защищают. И никого не защищают кроме воров у власти.

Дмитрий Бавырин:

Охранительские завихрения про космонавтов - "наших мальчиков", которые девочек по печени бьют, надеюсь, все-таки порождены темными глубинами блогерского сознания, а не на полном серьезе спущены сверху для информационной обработки населения. Иначе эти верхи очень плохо представляют себе наше население. Не карикатурных "московских хипстеров", а ту самую "глубинную Россию" - "настоящую", рабочую, простую, за образ которой патриоты пытаются спрятаться.

Ментов эта Россия не любит. Гораздо острее не любит, чем студенты какой-нибудь ВШЭ. И, как правило, за дело не любит, ибо господам полицейским на окормление отдана.

Сказку про оловянных солдатиков и благородных рыцарей вы народу не продадите. Только хуже сделаете.

Ну и, разумеется, никто не освободил от ответственности саму Дарью Сосновскую.

Любовь Соболь:

Получившую удар в живот при задержании девушку будут судить по административной статье.

Безумие, дичь и бесправие.

Елена Яковлева:

Каратель с силой ударил её по печени, а её же и судить будут.

Илья Клишин:

Гибридный мягкий авторитаризм это когда девушку судят по административной статье за то, что ее избил полицейский — и она попала в больницу

Вот когда за это начнут уголовку давать, вот тогда уже будет настоящий авторитаризм. Так что давайте скажем спасибо умеренно либеральной башне Кремля, которая удерживает нас от звериных ужасов ГУЛАГа

Под конец вернёмся к истории дизайнера Константина Коновалова, которому сломали ногу 27 июля.

Александр Плющев:



Я всецело на стороне избитой полицейским Дарьи Сосновской. Но совсем не понимаю, почему мы все так просто проглотили недавнюю историю с дизайнером Константином Коноваловым, которому сломали ногу (!), жестко задержав его во время пробежки (!) за два часа до начала акции (!). Только потому, что он - мальчик, а Сосновская - девочка? Нет, нельзя такое спускать или не спускать только по гендерному принципу. Эти мрази покалечили человека, который ничего не нарушил, и вообще-то они должны ответить. А они над ним продолжают издеваться, в твиттере он пишет что на его обращение в СК ему ответили: "... действия сотрудников правоохранительных органов по применению в отношении Вас физической силы являлись правомерными", "... ваше обращение не содержит сведений о совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов".



Это должно возмутить, скажем, Егора Крида/Сергея Лазарева или нормально?

Ирина Бирюкова:

Вот СК заявляет, что Коновалову ногу на пробежке сломали в рамках закона. Отказали в возбуждении дела. При этом, его даже не опросили. Зачем?

Видимо, сам упал..

Алхас Абгаджава:

Есть еще вопросы? То есть, следствие уклоняется от выполнения своих функций не простым бездействием, что тоже недопустимо, а еще и объясняет, почему оно не собирается делать свою работу, оплачиваемую нами всеми и потерпевшим в том числе.

За свою практику я видел десятки таких отписок. Это даже не отказное постановление, это прямое уклонение от работы и наглое сокрытие преступления.

Это внесудебное и даже внепроцессуальное оправдание действий, которыми причинен вред здоровью, возможно средней тяжести.

А когда вы придете с этим в суд, судья разведет руки и скажет, а мы-то тут причем, следователь все сделал в рамках полномочий, установленных в статье 38 УПК РФ.

Вам нужно объяснять, у кого сегодня больше власти, у суда, или у СК?

И последнее. Вот такие чернобривые гораздо страшнее того цыплакова и тех, кто сломал ногу парню ни за что.

Другими словами, всё плохо, а будет ещё хуже.

Сергей Пархоменко:

Значит, так.

У меня есть очень, очень настоятельная рекомендация к командованию карательных органов (правоохранительными я их называть не буду, пока в себя не придут).

Я вам рекомендую срочно, немедленно, моментально решить проблему идентификации ваших сотрудников.

Приказать личному составу МВД носить номерные жетоны там, где это предписано законом: на видном месте, а не под бронежилетом. Изготовить такие знаки для личного состава Росгвардии (хотя закон не обязывает их носить, но в данном случае придется нарушить закон - вот в эту сторону) и тоже их приказать нацепить на виду.

Это единственный доступный вам способ спастись от грандиозного побоища, когда вы кого-то убьете. В том, что убьете - и это случится скоро - нет ни малейших сомнений. Вы понабирали на службу столько безмозглых кретинов, что у вас нет ни единого шанса этого избежать. А противостояние стало уже достаточно массовым, и масштаб растет с каждым днем, так что чисто статистически вы не избежите первой смерти в ближайшие дни.

Пока вам повезло, и скотину, который прямо перед камерой сломал человеку ногу, удалось спрятать.

Вам чудом удалось сбыть с рук и отправить домой человека, которого вы чуть не убили изъятием инсулина. Это просто очень большое везение, что он не умер у вас на руках.

Еще большее везение, что девушка, которой ваш подонок ударил в живот, оказалась не беременной. Могла бы быть и беременной, выкинула бы у вас в автобусе - и это был бы конец.

Развесьте номера на каждом из ваших костоломов - прежде, чем вы кого-то убили. Это вам позволит, когда убьете, обойтись судом над конкретным убийцей. Суд этот вы сами и организуете, и проконтролируете, он же карманный. Это будет очень хороший выход.

После того, как убьете, - развешивать бляхи будет уже поздно.

Лучше самому найти убийцу, выдать, разжаловать, демонстративно судить, нежели нарваться на реальное вооруженное сопротивление на улицах. После убийства его будет не избежать.

Илья Стахеев:

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге перевело на русский труд постбурдьевистского социолога Люка Болтянски "Тайны и заговоры". Удивительно своевременная книжица, говоря ленинским языком. Там я встретил любопытное определение государства. Государство - это то, что обеспечивает нам повседневный порядок вещей, то, что поддерживает наши рутины в своей нормальности. В каком-то плане, государство в нашем представлении должно быть даже сильнее природы, потому что неважно, светит солнце или бушует непогода, но вода из крана льется, свет горит, метро и автобусы ходят. Как говорил Велюров: "на улице идет дождь, а у нас идет концерт".

И если мы исходим из этой концепции, которая после такого вот раскрытия нам объяснима и приемлема даже интуитивно, то, получается, что все, что происходит в Москве – это ослабление государства. Да, пара дюжин людей в погонах стала сильнее, но государство в целом ослабло. Потому что на улицах по определенным дням нельзя ходить. А также бегать, ездить на велосипеде, торговать в своих магазинчиках и кофейнях, раздавать вай-фай, стоять на тротуаре, сходить с тротуара, звонить. Словом, нельзя вот эту всю повседневную рутину, гарантом исполнения которой и было государство.

Ведь когда у тебя через одного все имеют чрезвычайные полномочия, это как раз даже исторически свидетельствовало о том, что государство не в лучшем положении. Достаточно вспомнить ленинскую тираду о том, как "надоели эти чрезвычайки", когда пришлось учредить Чрезвычайную комиссию по изготовлению лаптей и валенок, знаменитый Чеквалап.

Наоборот, государство, согласно Болтански, должно искать аномалии и нормализовывать их (он иллюстрирует это детективами и шпионскими романами). И аномалия - это общепринятое отклонение от нормы, нельзя выдать за аномалию что угодно. Аномалия - это когда кто-то отравил бабушку, украл деньги, напал на человека. А когда человек едет на велосипеде - это не аномалия. Аномалия - это когда ему ломают ногу. Массовые хождения по Москве - это не аномалия, вы в час пик в метро там попробуйте пройти, народу больше, чем на митинге. Аномалия - это бить девушку, которая не может тебе сопротивляться.

И, возможно, в чем-то мастодонт французской социологии в этом определении угадал, судя по тому что происходит. Процесс ослабления государства как института нормальности идет в настолько очевидных категориях, что заметно, пардон, даже Егору Криду. Так что еще парочка таких вот инцидентов, мы и его с дружбанами увидим в стане протестующих, и даже не в поддержку команды Навального или там Яшина, а под лозунгом "верните нам нормальную страну". Чтобы было перед кем выступать, кому петь свои песенки, кому продавать корпоративы и т.д.

Такие дела.