Суд оштрафовал жителя Красноярского края Евгения Носкова на 30 тысяч рублей из-за комментария о президенте Владимире Путине, сообщается на сайте суда 13 августа. Носков в соцсети "ВКонтакте" сделал запись о главе государства и своей низкой зарплате.

Носков написал "Путин — *******" с использованием оскорбительного названия представителей ЛГБТ-сообщества, а также о том, что, работая за троих, получает зарплату за одного.

Позже к нему пришёл участковый и составил протокол по административной статье "за распространение в интернете информации оскорбляющей человеческое достоинство, проявляющей неуважение к государству и официальным государственным символам России".

В ходе суда Носков признал свою вину и раскаялся в содеянном. При вынесении решения суд учёл материальное положение обвиняемого – он проживает один, его зарплата составляет 18 тысяч рублей, а ежемесячные коммунальные расходы – 4,3 тысячи рублей.

С конца марта в России действует закон об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете. За оскорбление власти и госсимволов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.​