Сумма штрафов Любови Соболь превысила 900 тысяч рублей

Сумма штрафов, назначенных юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь из-за акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, составила 930 тысяч рублей.

Сегодня стало известно, что ещё 7 августа Хорошёвский суд Москвы оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей. Ей вменяли в вину призывы к участию в несогласованной акции.

У себя в Твиттере Любовь Соболь уточнила, что не получала повестку на этот суд.

Аналогичные штрафы юристу ФБК были выписаны 3 и 12 августа, в обоих случаях – по статье о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Ранее – 27 июля – Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей по другой части той же административной статьи.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь уже месяц держит голодовку в знак протеста против недопуска до выборов.