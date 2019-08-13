Директор ФБК вышел на свободу. Его забыли отвезти в спецприёмник

Директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов вечером 11 августа вышел на свободу из спецприёмника в Москве, отбыв 15 суток административного ареста. При этом по решению Мещанского суда ему, пока он находился в спецприёмнике, был назначен ещё один арест - сроком на 10 суток. Жданов ожидал, что сразу после завершения срока ареста его вновь задержат и доставят в другой спецприёмник. Но сотрудники полиции к моменту освобождения за ним не приехали. Жданов вышел из спецприёмника со справкой об освобождении и поехал домой.
Об этом сам директор ФБК написал утром во вторник - на третий день после освобождения - в фейсбуке.
"Я, конечно, подождал у ворот Люберецкого спецприемника, что меня повезут в спецприемник №2 отбывать арест дальше. Но ехать самому в спецприемник , согласитесь, было глупо. Нигде ещё не прописано, что люди должны сами себя арестовывать... У меня есть справка об освобождении, я даже формально ничего не нарушил" - пишет Жданов.
Соратник основателя ФБК Алексея Навального Леонид Волков охарактеризовал ситуацию со Ждановым так: "за ним забыли приехать".
Жданов подчёркивает, что во вторник у него два суда - об обжаловании его 10-суточного ареста (который он так и не начал отбывать) и об отказе в регистрации его кандидатом в Мосгордуму. Сам он, однако, пишет, что на суды не поедет, поскольку у него "накопилось много дел, для решения которых необходим компьютер".
- Иван Жданов - один из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в поддержку которых уже месяц в Москве проходят массовые акции протеста, как согласованные, так и несогласованные. 29 июля суд арестовал Жданова на 15 суток, обвинив в участии в несогласованной акции, а 9 августа суд дал Жданову еще 10 суток ареста за организацию несогласованного мероприятия.
- Несколько кандидатов остаются под административным арестом - это, в частности, Илья Яшин, Юлия Галямина, Константин Янкаускас.
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