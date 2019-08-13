Директор ФБК вышел на свободу. Его забыли отвезти в спецприёмник

Директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов вечером 11 августа вышел на свободу из спецприёмника в Москве, отбыв 15 суток административного ареста. При этом по решению Мещанского суда ему, пока он находился в спецприёмнике, был назначен ещё один арест - сроком на 10 суток. Жданов ожидал, что сразу после завершения срока ареста его вновь задержат и доставят в другой спецприёмник. Но сотрудники полиции к моменту освобождения за ним не приехали. Жданов вышел из спецприёмника со справкой об освобождении и поехал домой.

Об этом сам директор ФБК написал утром во вторник - на третий день после освобождения - в фейсбуке.

"Я, конечно, подождал у ворот Люберецкого спецприемника, что меня повезут в спецприемник №2 отбывать арест дальше. Но ехать самому в спецприемник , согласитесь, было глупо. Нигде ещё не прописано, что люди должны сами себя арестовывать... У меня есть справка об освобождении, я даже формально ничего не нарушил" - пишет Жданов.

Соратник основателя ФБК Алексея Навального Леонид Волков охарактеризовал ситуацию со Ждановым так: "за ним забыли приехать".

Жданов подчёркивает, что во вторник у него два суда - об обжаловании его 10-суточного ареста (который он так и не начал отбывать) и об отказе в регистрации его кандидатом в Мосгордуму. Сам он, однако, пишет, что на суды не поедет, поскольку у него "накопилось много дел, для решения которых необходим компьютер".