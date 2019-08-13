Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит инцидент с оскорблением арбитра Алексея Сухого во время матча 5-го тура Премьер-Лиги "Ахмат" — "Спартак", сообщает издание Sports.ru. Команду могут оштрафовать или обязать провести несколько игр на нейтральном поле. В понедельник в интернете появилось видео, на котором президент "Ахмата" хватает судью за руку — за это он так же может быть наказан.

Матч между "Ахматом" и "Спартаком" состоялся 11 августа в Грозном. На 77 минуте судья Алексей Сухой удалил нападающего "Ахмата" Аблайе Мбенгу. После этого по громкой связи было объявлено "Судья — козёл".

​После финального свистка президент "Ахмата" и председатель парламента Чечни Магомед Даудов схватил судью за руку, утверждается на видеозаписи очевидца. И повёл его в тоннель, который ведёт в подтрибунное помещение. Даудов не имел права находиться на поле, а брать судью за руку запрещено регламентом турнира, это может расцениваться как "попытка физического воздействия", — напоминает Sports.ru.

​Ответственность за высказывания в адрес судьи взял на себя работник стадиона. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-экспрессу". Ризван Эдильсултанов заявил, что у него был доступ к кабине дикторов и он схватил микрофон, "не справившись с эмоциями". "Я виноват, что оскорбил человека", — заявил он изданию. Сразу после матча клуб сообщил о его увольнении.

Это не первый случай с оскорблением судьи на стадионе "Ахмат". В 2013 году после удаления игрока в матче со "Спартаком" глава Чечни Рамзан Кадыров назвал судью "продажной" и "козлом" по громкой связи. В 2013 году Российский футбольный союз оштрафовал "Терек" (прежнее название "Ахмата") на 100 тысяч рублей и обязал команду провести следующий домашний матч на нейтральном поле. Кадыров тогда не стал извиняться перед судьёй.

​В среду КДК рассмотрит наказание для "Ахмата". Пока речь идёт только об инциденте с оскорблением судьи. Команда может быть оштрафована и быть обязана провести 1-3 матча на нейтральном поле. Чтобы наказать Даудова РФС должен созвать комитет по этике, дисциплинарный кодекс предполагает дисквалификацию президента на срок до двух лет. Будет ли собираться комитет после появления видео с Даудовым — неизвестно, его глава Семён Андреев пока лишь предложил убрать с "Ахмат-арены" громкоговорители.