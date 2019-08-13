Оперного певца Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Об этом восемь певиц и танцовщица рассказали агентству Associated Press. Только одна из певиц согласилась раскрыть своё имя – Патрисия Вульф.

По словам женщин, они подвергались сексуальным домогательствам Доминго в разное время с конца 1980-х годов. При этом он обещал им роли в спектаклях и иногда "наказывал профессионально, когда ему отказывали". Ещё не менее шести женщин признались, что получали от певца непристойные предложения. Десятки людей, занятых в оперной сфере, заявили, что были свидетелями неподобающего поведения артиста.

Агентство отмечает, что ни одна из женщин не смогла предоставить вещественные доказательства обоснованности своих обвинений. Сам Доминго на вопросы агентства об обвинениях в сексуальных домогательствах не ответил. "Я полагал, что всё моё взаимодействие с людьми и отношения всегда приветствовались и были согласованы. Люди, которые знают меня или работали со мной, знают, что я не из тех, кто намеренно причиняет кому-либо вред, обижает или смущает", — сказал Доминго в разговоре с агентством.

Пласидо Доминго — известный оперный певец и дирижёр. Он выступает на сцене более 50 лет. 14 раз получал премии "Грэмми".