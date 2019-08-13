Украина обвинила в шпионаже и выдворила российского дипломата

Служба безопасности Украины заявила о выдворении из страны российского дипломата. В заявлении СБУ он назван "разведчиком", который "работал под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове".

Утверждается, что дипломат получал секретную информацию от завербованного в 2014 году гражданина Украины - военного пенсионера. Информация касалась, в частности, деятельности украинских политических и общественных деятелей, правоохранительных органов, спецслужб, вооружённых сил и зарубежных инструкторов в западном регионе страны. Украинский гражданин обвиняется в государственной измене, его дело направлено в суд. Российский дипломат объявлен персона нон грата и уже покинул Украину - говорится в сообщении.

Имя дипломата и его должность не называются. В МИД России сообщения о его высылке пока не комментировали.