Кандидата в депутаты сняли с выборов за насмешку над "Единой Россией"

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга снял с выборов в муниципальные депутаты оппозиционного кандидата Даниила Кена с мотивировкой "за незаконную агитацию".

Как рассказал глава петербургского штаба Алексея Навального Александр Шуршев, "незаконной агитацией" суд посчитал пост кандидата в социальной сети "Вконтакте", в котором Кен пожаловался на сокрытие даты назначения выборов главой Светлановского округа "единоросса" Анатолия Кораблёва.

К посту Кен приложил фотографию из предвыборной газеты "Единой России", на которой один из сторонников партии стоит с топором. "Жду когда эти гении политического пиара начнут по квартирам ходить", - подписал фотографию Кен.

При этом публикация была сделана 10 июня, до официального назначения выборов, а значит никак не может быть расценена как предвыборная агитация.

Даниил Кен настаивает на том, что нельзя применять избирательное законодательство к действиям, совершённым до начала агитационного периода.