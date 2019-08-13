Умер переводчик и бывший журналист Би-би-си Ефим Славинский

В Лондоне умер Ефим Славинский, переводчик и радиожурналист, представитель ленинградской неофициальной культуры 1960-х годов. Ему было 83 года. О смерти Славинского сообщил историк Габриэль Суперфин.

Славинский родился в 1936 году в Киевской области, окончил филологический факультет Ленинградского университета, работал переводчиком с английского языка. Был представителем так называемой "второй культуры" Ленинграда, был знаком с Иосифом Бродским, Натальей Горбаневской, Анатолием Найманом. Комнаты, которые снимал Славинский, превращались в своего рода "салоны", где собирались и общались молодые петербургские интеллектуалы.

В 1969 году Славинский был арестован и осуждён к 4 годам лишения свободы по обвинению в хранении и сбыте наркотиков. Как отмечали современники, дело имело явно политическую подоплёку, о нём писали в "Хронике текущих событий". Фактически Славинского преследовали за дружеские контакты с иностранцами - славистами из США, Англии и Италии.

Эмигрировал в 1974 году, жил в Италии, затем переехал в Лондон. С 1976 года был сотрудником Русской службы Би-би-си, где работал до выхода на пенсию.