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На Волге сгорел пассажирский теплоход "Святая Русь"

Волжский берег в районе Казани

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На Волге сгорел пассажирский теплоход "Святая Русь". Пожар произошёл на стоянке теплохода в Сибирском затоне близ Нижнего Новгорода.

По сообщению регионального управления МЧС, судно находилось на ремонте и с 2018 года не эксплуатировалось. Причина пожара пока не установлена. По предварительным данным, людей на судне не было.


Теплоход был построен в 1955 году на судоверфях в ГДР, тогда он получил название "Родина". В 2006 году судно прошло последнюю модернизацию и было переименовано в "Святую Русь".​

  • Речной круизный трёхпалубный теплоход "Святая Русь" рассчитан на 216 пассажиров. На теплоходе имеются четырехместные двухъярусные, двухместные одноярусные и двухъярусные каюты, каюты "люкс " и “полулюкс” (данные портала ИнфоФлот).

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