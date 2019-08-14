Дед за внука не отвечает. Расследование ФБК о "4-летнем миллионере"

Алексей Навальный продолжает отбывать административный арест за несанкционированную акцию 3 августа, а с 8 августа власти всерьез взялись за "Фонд борьбы с коррупцией" – обыски прошли как в офисе фонда, так и дома у некоторых его сотрудников. Навальный назвал это "агрессивной попыткой заткнуть рот"; вскоре, несмотря на разгром, ФБК опубликовал очередное расследование – на этот раз о семейном клане Эбзеевых, глава которого Борис Эбзеев входит в состав Центральной избирательной комиссии.

Алексей Навальный

Всем привет.

На прошлой неделе разгромили наш офис. Вынесли всю технику, арестовали счета, возбудили уголовку. На выходных разгромили резервную студию Навальный Лайв. Тоже все вынесли. Основную студии громили чуть раньше. У большинства наших сотрудников дома прошли обыски. Почти все проходят свидетелями по вымышленному уголовному делу про «отмывание миллиарда рублей». Алексей Навальный сидит, Иван Жданов сидит, Георгий Албуров сидит.

Нас, ФБК, очевидно пробуют уничтожить и сделать так, чтобы мы не могли заниматься своим делом — борьбой с коррупцией. Но это, разумеется, не получится. А нас, если честно, это только злит и раззадоривает.

Поэтому смотрите наше новое расследование. Оно про человека, который ответственен за недопуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Памфилова этот весь цирк фронтует, а наш сегодняшний герой, Борис Эбзеев, придумывает юридические обоснования.

Персонаж хотя и второстепенный, но очень важный. Юридический столп путинского режима. А вот наглость, с которой он ворует, достойна доски почета.

Отличительной особенностью клана Эбзеевых оказалось то, что дорогостоящие активы записаны не на безработную жену или старушку-мать, как это обычно бывает у государственных чиновников, а на маленького мальчика: Артур Эбзеев, внук главы семейства, стал владельцем квартиры стоимостью в 500 млн рублей в возрасте 4 лет, причем, как утверждается в расследовании, он не получил ее в наследство или в дар, а именно купил:

Подчеркиваю. 4-х летнему Артуру Эбзееву НЕ ДАРИЛИ эту квартиру. 4-х летний внук судьи Конституционного суда ЕЕ КУПИЛ. Заключил договор купли-продажи на свое имя, с номером, датой, были переведены деньги — все официально.

За время существования Фонда борьбы с коррупцией мы, наверное, тысячи, может, десятки тысяч выписок заказывали и изучали — мы реально никогда такого не видели. Это какой-то абсолютно новый уровень бессовестности.

Многие комментаторы не отказались бы от такого внука.

Сергей Кудряшов

У жён таланты иссякли, теперь внуки малолетние рулят!​

Соня Соколова

Какой предприимчивый ребенок!

Артур Соломонов

На прошлой неделе нас охраняли "сыновья", теперь на сцену выходят внуки. Поразительно платежеспособные внуки, но, увы - не наши.

Рита Райнер

Молодец малыш! У родителей денег-то на покупку не было - он им помог!

Алексей Беляков

Новый Моцарт

Шепот Бомжа

Каким образом ребенок заработал такую сумму в совсем юном возрасте — пока не ясно. Варианта тут два: либо экономил на памперсах, либо успешно вложился в биткоины. А чего добился ты в свои 4 года?

Арина Алексеевская

Скоро их эмбрионы будут миллиардерами ещё в утробе.

Олеся Проглядова

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Андрей Шаповалов

"....Матушка ещё была мною брюхата, когда я был записан лейб- Росгвардии лейтенантом в 5-й полк оперативной полиции Москвы"....А.С.Пушкин "Капитанская дочка".

Кирилл Шулика

Я бы очень удивился, если бы никакой квартиры не было бы...

А так-то от деда не только внуку, но и правнукам достанется, не переживайте.

И на этом приобретения внука не кончились: с тех пор он стал еще и владельцем поместья.

Филипп Ахтямов

Семилетний олигарх-вундеркинд Артур Эбзеев к этой квартире и жилью на Рублевке прикупил поместье за 200 млн в Горках-8. Отцу талантливого мальчика, Борису Борисовичу Эбзееву, добрый карачаевский дедушка Эбзеев-старший подарил должности топ-менеджера Пенсионного фонда и дал поуправлять энергетикой.

Многие восприняли публикацию в том числе как ответ на выступление Эбзеева на заседании ЦИК 6 августа, на котором Любовь Соболь попыталась добиться регистрации в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму, но не добилась успеха.

Светлана Коршукова

Молодцы ФБК, мочат обидчиков по полной. Не успел Эбзеев что-то прокукарекать на заседании ЦИК по жалобе Соболь, ему сразу и прилетело.

Алексей Таланов

Ну и какие могут быть тут выборы? То есть приходит нормальная партия или депутаты, смотрят на это изнутри и говорят: граждане, да вы все тут воры, вас всех надо сажать! Вот такой сценарий предполагают нормальные выборы и допускать их нельзя ни в коем случае. То ли дело сейчас: "..Да, мы <охренели>! Ну и что?"(с).

Множеству комментаторов тем временем не понравилось, что в расследовании сделан акцент на мальчике, который с момента покупки квартиры в 2009 году успел подрасти, но все же остается несовершеннолетним ребенком.

Елена Гонсалес

Ненавижу, когда объектом торга становятся дети. Неважно, что это - шантаж, пропаганда или спекуляция. Неважно, с чьей стороны и повод не важен. Сегодня в моей ленте история однополой пары, вынужденной эмигрировать из-за угрозы отнятия двух усыновленных детей, и расследование ФБК о воровстве чиновника с "незапиканными" фотографиями его внука. Я надеюсь, нет, верю, что у парней и их детей всё будет хорошо - а вот у страны, в которой гомофобия является нормой - не очень. Наверное, и у внука вора проблем не будет - а команде Навального стоило бы подумать о собственном лице.

Наиболее жаркая дискуссия развернулась под постом главного редактора "Сноба" ​Ксении Чудиновой:

Я тут посмотрела расследование ФБК по поводу внука Эбзеева и меня бомбит.

Чуваки, вы просто бесчеловечные, вот моя мысль. Я не против расследований, я против того, чтобы выкладывали в сеть фотографии мальчика, адрес его проживания и проч-проч-проч.

Окей, ему сейчас 14, он вполне себе парень с паспортом и даже годный к уголовным преследованиям. И, наверное, это типа как-то оправдывает эту статью (с моей точки зрения, нет).

Но это насколько надо быть черствыми, жестокими и простите эмоционально глухими, чтобы тупо не замазать лицо, не убрать данные, не отредактировать текст так, чтобы ребенку в мире было безопасно.

По-моему, это настоящее «ату его». Причем свору травят на подростка.

Отдельные читатели поддержали Ксению.

Слава Швец

Да, до совершеннолетия стоило бы скрыть лицо и прочее

Анатолий Ковалев

При чем здесь ребёнок в политическом противоборстве, да вообще в любом... Это мелко. Осуждаю и не поддерживаю... Именно поэтому и глобально не поддерживаю.

Большинство комментаторов, впрочем, настаивают на том, что Эбзееву-младшему вряд ли что-нибудь серьезно угрожает, а виноваты в том, что он стал героем расследования, не сотрудники ФБК, а отец и дед, втянувшие ребенка в коррупционную схему.

Владимир Демидко

да ладно, не думаю, что с такими деньгами "общественное мнение" имеет какое-то значение

Дмитрий Акимов

Ксения Чудинова - какие последствия для ребенка Вы себе представляете? Чтобы Ваши опасения имели место быть, надо себе представить, что он анонимно ходит в ГОУ СОШ, где дружит с детьми из обычных семей и теперь, когда его одноклассник-оппозиционер посмотрит это видео, его затравят и он будет вынужден перейти в другую школу.

Роман Федосеев

ничего с ним не будет. он находится в окружении таких же, как он. покажет статью и хвалиться будет

Алексей Мартыненко

Вы сами себе противоречите- пишите же, что ему уже 14 и он годен к уголовным преследованиям. Значит, к гражданским тоже годен. Так как соучастник преступления.

Сергей Седых

У него квартира за полмиллиарда, давайте кого-нибудь другого пожалеем.

Александр Лешенюк

Ребёнка, конечно, втягивать не комильфо. Другой вопрос, кто его втянул, ФБК или дед с папой? Как по мне - зрите в корень. И да, прикрываться детьми, жёнами, стариками родителями, это из страшных картинок 2-ой мировой. Странные аналогии, верно?

Александр Кащеев

...У меня претензии после просмотра к деду, что он ребенком как щитом прикрылся. И на личном примере учит его нехорошим вещам. Знаете, такие как этот дед всегда рассчитывают на чувство такта, человечность и бессовестно этим пользуются.

​Активно критикует ФБК за раскрытие личности мальчика не только либеральная общественность, представители которой теперь упрекают Чудинову за то, что она льет воду на чужую мельницу.

​Вячеслав Осетров

Обращаю внимание, что речь идёт в "расследовании" о РЕБЁНКЕ. Он ЛИЧНО при этом не в чём не виноват.

Если же оппозиция будет травить внуков тех, кто ей не нравится, то она ничем не лучше тех, кого она обличает.

Михаил Макогон

...Ксения Чудинова, в частности, трясется (или чахнет) над расследованием ФБК о члене ЦИК Эбзееве, отписавшем внуку жилой недвижимости на небольшой поселок, потому что (далее цитата): я против того, чтобы выкладывали в сеть фотографии мальчика, адрес его проживания и проч-проч-проч.

Чтобы контекст был ясен: размытые "фотографии мальчика" четырехлетней давности получены с официального сайта РЦОИТ - подведомственной организации ЦИКа, где лежат в свободном доступе, "адрес проживания" же - это выписка из ЕГРН.

Т.е., мальчика деанонимизировало со свободным доступом по информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" любому желающему буквально само государство, причем дважды, разок - руками деда, другой - с квалифицированной электронной подписью.

Лыко, надо сказать, попало в строку: суток не прошло, как все бригады ольгинских твиттеров заполнились перепостами, где-то через запятую с адекватным ответом силовиков на деанон через открытые соцсети сливом базы с личными данными задержанных на митинге.

Намекают в провластных телеграм-каналах, как обычно, и на то, что публикация расследования ФБК – часть некой подковерной схемы.

Платов

Борис Эбзеев, кроме всего прочего, среди возможных кандидатов на пост главы Карачаево-Черкесии. Отсюда и желание неких "доброжелателей" воспрепятствовать его назначению - мы ведь все сильно верим в то, что Навальный выбирает объекты своих расследований совершенно спонтанно?

Сплетница

Сегодня Незыгарь дал, что на главу Карачаево-Черкессии рассматривается кандидатура топ-менеджера Россетей Бориса Эбзеева. А на его отца сегодня - бывшего судью Конституционного суда - заказушечка пошла от Навального, которую активно раскачивает телеканал «Дождь».

Однако нельзя сказать, чтобы Бориса Эбзеева обсуждали в Сети в первый раз. Когда Навальный собирался выдвигаться в президенты, именно Эбзеев отказал ему в регистрации.

О деятельности Эбзеева на посту председателя экспертного совета ВАК рассказывал в 2017 году один из основателей "Диссернета", физик ​Андрей Заякин:

Небольшой мемуар про сегодняшнего докладчика по делу Навального на ЦИКе, д-ра Эбзеева. Когда-то этот человек побывал юристом, судьей Конституционного суда, президентом одной кавказской республики.

Но потом в его жизни случилось непоправимое: он стал председателем Экспертного совета ВАК по праву ровно в то время, когда на сцене появился Диссернет.

Напомню для тех, кто не следит за деятельностью Диссернета ежедневно, что Экспертный совет - это своего рода "апелляционная инстанция", которая стоит в нашей системе научной аттестации выше диссертационного совета, но ниже Президиума ВАК. Все наши заявления о лишении ученой степени тех, кто украли чужие диссертации, сначала рассматриваются в диссовете, а затем в Экспертном совете, которому диссовет вообще говоря не указ, как мы видели на деле Мединского. Голосование же Президиума обычно целиком зависит от позиции ЭС, тут как раз Мединский был единственным исключением за всю историю.

И чем занимался д-р Эбзеев в Экспертном совете? Чем-то худшим, чем торговля фальшивыми учеными степенями. Он покрывал диссероделов, и упорно отказывался видеть совершенно очевидный плагиат и подлог фактических данных.

Сергей Пархоменко

"Заслуги" перед сообществом тех, кто разоблачает воровство и мошенничество в научной сфере, у профессора Эбзеева и в самим деле богатейшие: он один из самых заметных и успешных крышевателей, защитников и благодетелей разного околодиссертационного жулья и ворья.

Многие недоумевают, как этот человек мог работать в Конституционном суде.

Варвара Грязнова

Меня от Эбзеева старшего бомбит чисто профессионально, как юриста.

Плохо, конечно, что у чела четырехлетний внук внезапно мультимиллионер. Даже не так выбешивает, что чел давно крышует диссертационную фабрику. Даже чёрт с ним с «брежневским» звучанием его речей.

Меня больше всего возмущает, что Эбзеев много лет строит из себя правоведа и использует это для прямого нарушения наших с вами прав!

Его псевдоюридические и попросту неправовые <выплески> невозможно читать и слушать человеку с настоящим юридическим образованием и пониманием конституционного права, но именно вот эти его, не побоюсь этого слова, преступные бредни ложатся в основу преступных же решений того же Центризбиркома, а раньше - Совета Федерации и Конституционного суда. Что творилось под его началом в Карачаево-Черкесии - я даже боюсь думать.

Сергей Васильченко

Вот меня тоже всегда удивляло, что его нормальные люди часто приводили как пример порядочного члена ЦИК и великого законника.

Михаил Зюльмаев

я, кстати, учился у Эбзеева и это тот редкий случай, когда слова человека не расходятся с делами. он в бытность членом КС и нашим преподавателем по КП [конституционному праву - ред.] весьма негативно высказывался об избирательном праве как таковом. дескать <нечего> плебсу голосовать, они все равно ничего не понимают в управлении государством. Борису Сафаровичу самое место в ЦИКе. работа для которой человек был рождён.

Есть и люди, которые помнят Бориса Эбзеева другим.

Но с тех пор, видимо, утекло много воды.