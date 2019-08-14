В "Единой России" отказались комментировать удаление биографии временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщает РИА "Новости".

Биография Беглова исчезла с сайта "Единой России" после того, как политик во время дебатов назвал себя беспартийным. Он заявил, что его партия – это "горожане".

Беглов является членом "Единой России" с 2003 года. Он возглавлял политический совет этой партии в Петербурге, а также избирался по её спискам в Государственную думу.

Осенью прошлого года президент России Владимир Путин своим указом назначил Александра Беглова временным главой Петербурга. После этого в городе неоднократно проходили акции против нового губернатора.

Этой весной Беглов заявил, что будет участвовать в выборах главы Петербурга как самовыдвиженец. Перед этим "Ведомости" писали, что по такой же процедуре намерены выдвигаться еще несколько временных глав регионов, которые при этом являются членами "Единой России". По данным журналистов, в Кремле приняли решение о "самостоятельном" выдвижении назначенцев Путина из-за падения рейтинга партии (сейчас он составляет 28 процентов).

В самой "Единой России" ранее заявляли, что поддержат Беглова на выборах и не станут выдвигать своего официального кандидата от партии.

The Bell ранее писал, что Беглов входит в ближний круг Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сегодня инцидент с удалением биографии политика, заявил партийная принадлежность не влияла на решение Путина о назначении временного главы Санкт-Петербурга.

"В первую очередь президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт, что называется, послужной список кандидата, и на личные качества, конечно, на профессиональные качества", – заявил Песков.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.