Суд в третий раз подряд арестовал Константина Янкаускаса

В Москве суд вновь арестовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса. Ему назначили 9 суток в спецприемнике по обвинению в организации несогласованного митинга – за пост в фейсбуке об акции протеста 3 августа. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Для Янкаускаса это уже третий административный арест с конца прошлого месяца. Каждый раз политика задерживают на выходе из спецприемника. Кроме него под арестом сейчас также находится ещё один незарегистрированный кандидат в Мосгордуму – Илья Яшин. В спецприемнике также находится оппозиционер Алексей Навальный.

Протесты в Москве продолжаются уже месяц. Их главное требование – допуск независимых кандидатов и честные выборы. После массовых задержаний на акциях 27 июля и 3 августа, а также уголовного дела о массовых беспорядках к протестующие также потребовали освободить всех обвиняемых и расследовать применение силы со стороны полиции.

В Кремле заявляют, что ОМОН действовал "оправдано", а протесты в Москве не являются свидетельством политического кризиса.