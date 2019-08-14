Финал Суперкубка УЕФА впервые будет судить женская бригада арбитров

В Стамбуле 14 августа состоится матч Суперкубка УЕФА. В нём сыграют два английских клуба – победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" и выигравший Лигу Европы "Челси".

Впервые в истории турнира судить игру будет женская бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар. Ей 35 лет, до этого она сама играла в футбол, а весной этого года стала первой женщиной, судившей матчи "Лиги 1", – высшего дивизиона мужского чемпионата Франции. Этим летом Фраппар также работала арбитром на мировом футбольном первенстве среди женщин.

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти заявил, что Фраппар "обладает всеми необходимыми навыками, чтобы обслуживать матчи самого высокого уровня", пишет DW.

Назначение Стефани Фраппар на матч Суперкубка УЕФА также приветствовали и в "Челси" и в "Ливерпуле". "Это исторический момент и большой шаг вперед. Я бы сказал, еще один шаг в правильном направлении", – заявил главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард. В свою очередь, тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он счастлив быть "частью этого исторического момента".

Сама Фраппар перед матчем заявила, что не боится принять неверное решение в игре. "Не считаю, что за ошибку меня будут критиковать в два раза сильнее. Само качество игры мужской и женской команд, конечно, отличается, но правила для всех одинаковы. Мы доказали, что на техническом и физическом уровне мы наравне с мужчинами", – заявила арбитр на пресс-конференции.