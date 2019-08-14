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Лицом к событию

Путин в Крыму

Президент РФ и "Ночные волки"

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Что дают Крыму визиты Владимира Путина? Зачем ему там московские "волки"? Обсуждают аналитики Александр Харебин, Питер Залмаев, Константин Скоркин и политик Николай Рыбаков. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Вопрос слушателям: что связывает Путина с "Хирургом" Залдостановым? Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12

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