Путин в Крыму

Что дают Крыму визиты Владимира Путина? Зачем ему там московские "волки"? Обсуждают аналитики Александр Харебин, Питер Залмаев, Константин Скоркин и политик Николай Рыбаков. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Вопрос слушателям: что связывает Путина с "Хирургом" Залдостановым? Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12