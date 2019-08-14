Любовь Соболь заявила о прекращении голодовки

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекращает голодовку. Об этом она сообщила в Фейсбуке.

Она пояснила, что сделала это по просьбе матери волонтера её штаба Алексея Миняйло. Он начал голодовку вместе с ней из солидарности. Позднее Миняйло был арестован по обвинению в участии в массовых беспорядках.

"До своего задержания он держал ее вместе со мной в Центре сбора подписей. Теперь он в СИЗО. Без возможности получать качественную медицинскую помощь", написала Соболь.

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