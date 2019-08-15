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Самолёт “Уральских авиалиний” совершил вынужденную посадку в поле под Москвой

Самолёт Airbus A321 “Уральских авиалиний”, совершавший рейс из Москвы в Симферополь, совершил вынужденную посадку без шасси на поле в Подмосковье.

На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа, по предварительным данным, пострадали 10 человек, в том числе трое детей, у них ушибы и ссадины.

По предварительным данным, причиной случившегося стало попадание стаи птиц в двигатели, сообщили в авиакомпании. Это привело к пожару в одном из них.

Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

Самолёт направлялся в аннексированный Россией Крым из аэропорта Жуковский. На фотографиях очевидцев виден пожар правого двигателя.

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