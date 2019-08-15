В Петербурге суд снял с выборов 8 независимых кандидатов

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в среду снял с муниципальных выборов восемь уже зарегистрированных независимых кандидатов.
Речь идет о кандидатах от партий "Яблоко", ЛДПР и самовыдвиженцах: Полине Костылевой, Веронике Юдович, Федоре Горожанко, Ефиме Миньковиче, Ярославе Путрове, Александре Верещагине, Богдане Литвине и Владиславе Бухлове.
Такое решение было принято судом по искам представителей "Единой России". Они заявили, что избирательная комиссия нарушила принцип равенства прав граждан, когда зарегистрировала их вне установленного – после 30 июня.Суд не принял во внимание тот факт, что Горизбирком продлил до 14 июля сроки подачи документов.
Кандидаты не согласны с этим решением и намерены обжаловать его в Городском суде.
- Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге запланированы на 8 сентября, одновременно с губернаторскими. Из-за многочисленных жалоб кандидатов на противодействие со стороны властей, в город была направлена комиссия Центризбиркома. Глава ЦИК Элла Памфилова заявляла в интервью "Эху Москвы в Санкт-Петербурге", что допускает отмену выборов в случае, если ситуацию на них не удастся исправить.
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