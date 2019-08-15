В Петербурге суд снял с выборов 8 независимых кандидатов

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в среду снял с муниципальных выборов восемь уже зарегистрированных независимых кандидатов.

Речь идет о кандидатах от партий "Яблоко", ЛДПР и самовыдвиженцах: Полине Костылевой, Веронике Юдович, Федоре Горожанко, Ефиме Миньковиче, Ярославе Путрове, Александре Верещагине, Богдане Литвине и Владиславе Бухлове.

Такое решение было принято судом по искам представителей "Единой России". Они заявили, что избирательная комиссия нарушила принцип равенства прав граждан, когда зарегистрировала их вне установленного – после 30 июня.Суд не принял во внимание тот факт, что Горизбирком продлил до 14 июля сроки подачи документов.

Кандидаты не согласны с этим решением и намерены обжаловать его в Городском суде.