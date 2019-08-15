В Якутии в исправительной колонии строгого режима №6 двое осуждённых попытались покончить с собой после пыток сотрудниками УФСИН. Об этом сообщил правозащитный портал Gulagu.net.

На горячую линию проекта поступило обращение о том, что 9–10 августа двое осуждённых – Владимир Зайцев и Иван Слепцов – попытались покончить с собой. 33-летнего Зайцева смогли спасти, а 29-летний Слепцов умер. В обращении сказано, что у Зайцева были обнаружены явные следы избиения.

По информации Gulagu.net, заключённые решили совершить суицид после длительных пыток. Их избивали и унижали. Сотрудники колонии якобы пытались заставить их взять на себя вину по статье "Мошенничество". В тюрьме Зайцев и Слепцов до попытки суицида провели больше года.

Также в обращении сказано, что оперативники УФСИН оказывают давление на основную массу заключённых в колонии через подконтрольных им "блатных". Им запрещено давать достоверные показания о насилии и взяточничестве. За непослушание осуждённых обещают насиловать и избивать. В обращении отмечается, что на местном уровне пытки над заключённым тщательно скрываются.

Проект Gulagu.net направил обращения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России.

Дозвониться до пресс-службы УФСИН по Якутии и получить оперативный комментарий изданию "Сибирь.Реалии" не удалось.