Второй бизнес-джет Пригожина. Расследование "Настоящего времени"

Телеканал "Настоящее время" обнаружил, что предприниматель Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", пользуется не одним частным самолетом, а двумя. Второй борт часто летает в африканские страны, где есть интересы у связанных с бизнесменом структур, а владеет самолётом компания с Сейшельских островов.

Директор этого офшора — бывший полицейский, начальник службы безопасности "Конкорда", главного актива Пригожина. Этот же директор владеет долей в фирме "Московский школьник". Это крупный игрок на рынке питания в московских детсадах и школах, который отрицает связь с петербургским ресторатором и даже подал иск против Алексея Навального и ФБК, отрицая утверждения о такой связи.

Структуры, связанные с петербургским ресторатором Евгением Пригожиным, владеют бизнес-джетом Hawker 125-800B. Борт, как следует из данных сервиса ADS-B Exchange, часто летает в африканские страны, а его маршруты совпадают с рейсами другого самолета Пригожина — Hawker 800XP с бортовым номером M-VITO.

Так, оба самолета за последние два года совершили как минимум 15 рейсов в сторону Ливии. С этой страной связаны интересы Евгения Пригожина. Бизнесмен присутствовал на переговорах министра обороны Сергея Шойгу с маршалом Халифой Хафтаром, а сотрудники петербургского "бэк-офиса" предпринимателя, координирующие экспансию в Африке, подготовили стратегию, согласно которой России следует сделать ставку на сына Муаммара Каддафи Сейфа. Весной 2019 года с Сейфом Каддафи как минимум дважды встречались политтехнологи Пригожина, после чего их арестовали в Ливии по обвинению во вмешательстве в выборы.

Hawker 125-800B, по информации управления гражданской авиации Каймановых островов, с 2017 года принадлежит сейшельскому офшору LinBurg Industries Ltd. У этой компании есть филиал в Чехии. В документах компании "Настоящее время" обнаружило доверенность от генерального директора: это Андрей Юшин, в материалах он указал свой московский адрес, номер загранпаспорта и дату рождения.

Юшин в 2013 году на сайте по поиску работы писал, что раньше служил в МВД, а с 2013 года трудился в структуре Пригожина: он был начальником службы безопасности ОАО "Комбинат питания Конкорд" в Москве. Сейчас Юшин не только руководит офшором, но и через еще одну фирму владеет компанией "Московский школьник".