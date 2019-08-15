Мосгорсуд оставил под арестом Кирилла Жукова

Мосгорсуд в четверг отклонил жалобу на арест Кирилла Жукова - одного из 13 арестованных по делу о массовых беспорядках, возбуждённому в связи с событиями в Москве 27 июля.
В ходе заседания адвокат обвиняемого ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. За Кирилла Жукова поручились шесть человек, в том числе общественный деятель Николай Сванидзе.
Как сообщает "Медиазона", в зал суда удалось попасть рэперу Оксимирону (Мирону Федорову). Ранее он пытался попасть на суд по апелляции на арест другого обвиняемого - студента ВШЭ Егора Жукова, за которого поручился - но в зал его не пустили, заявив о нехватке мест. Апелляцию Егора Жукова также отклонили, несмотря на поручительство более 600 человек.
Мосгорсуд рассматривает в четверг апелляции ещё двоих арестованных - Алексея Миняйло и Даниила Конона. Накануне суд отклонил жалобы четырёх обвиняемых.
- По делу о массовых беспорядках проходят 14 человек, 13 из них помещены в СИЗО. Правозащитники и представители общественности утверждают, что акцию протеста в центре Москвы 27 июля нельзя характеризовать как беспорядки, поскольку она не сопровождалась насилием. Такой же позиции придерживается большинство членов Совета по правам человека при президенте России. Петицию с требованием закрыть уголовное дело подписали более 130 тысяч человек.
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