Мосгорсуд оставил под арестом Кирилла Жукова

Мосгорсуд в четверг отклонил жалобу на арест Кирилла Жукова - одного из 13 арестованных по делу о массовых беспорядках, возбуждённому в связи с событиями в Москве 27 июля.

В ходе заседания адвокат обвиняемого ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. За Кирилла Жукова поручились шесть человек, в том числе общественный деятель Николай Сванидзе.

Как сообщает "Медиазона", в зал суда удалось попасть рэперу Оксимирону (Мирону Федорову). Ранее он пытался попасть на суд по апелляции на арест другого обвиняемого - студента ВШЭ Егора Жукова, за которого поручился - но в зал его не пустили, заявив о нехватке мест. Апелляцию Егора Жукова также отклонили, несмотря на поручительство более 600 человек.

Мосгорсуд рассматривает в четверг апелляции ещё двоих арестованных - Алексея Миняйло и Даниила Конона. Накануне суд отклонил жалобы четырёх обвиняемых.