Ходорковский создал группу помощи гражданскому обществу в России

Михаил Ходорковский объявил о создании Рабочей группы по поддержке гражданского общества в России. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

По мнению основателя движения "Открытая Россия", чем более массовым будет протест, чем более организованным и решительным будет гражданское общество, тем более жесткой будет реакция властей. В этой ситуации огромное значение приобретает помощь и участие со стороны сил, находящихся вне сферы контроля российских властей, считает Ходорковский.

Новая структура должна будет разрабатывать и реализовывать меры по поддержке гражданского общества России в борьбе за сменяемость власти, честные выборы, освобождение политзаключенных и свободу слова. В частности, оказывать всемернаую поддержку политическим инициативам российских граждан с организацией акций прямого действия - митингов, шествий, пикетов, забастовок.

Ходорковский также пообещал вести списки чиновников, причастных к "организации политических репрессий, и оказывать правовую поддержку россиянам, которым пришлось покинуть страну под угрозой уголовного преследования "за правовые политические действия". Кроме того, задача группы - добиваться от иностранных политиков и бизнесменов осуждения нарушения прав человека в России, отметил Ходорковский.

Деятельность группы будет публичной, обещает Ходорковский. При этом сведения об участниках группы не будут раскрываться, в случае если это может нести для них существенные риски. Финансироваться новая структура будет исключительно за счёт средств россиян, подчеркнул предприниматнель.