Ходорковский создал группу помощи гражданскому обществу в России

Михаил Ходорковский объявил о создании Рабочей группы по поддержке гражданского общества в России. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
По мнению основателя движения "Открытая Россия", чем более массовым будет протест, чем более организованным и решительным будет гражданское общество, тем более жесткой будет реакция властей. В этой ситуации огромное значение приобретает помощь и участие со стороны сил, находящихся вне сферы контроля российских властей, считает Ходорковский.
Новая структура должна будет разрабатывать и реализовывать меры по поддержке гражданского общества России в борьбе за сменяемость власти, честные выборы, освобождение политзаключенных и свободу слова. В частности, оказывать всемернаую поддержку политическим инициативам российских граждан с организацией акций прямого действия - митингов, шествий, пикетов, забастовок.
Ходорковский также пообещал вести списки чиновников, причастных к "организации политических репрессий, и оказывать правовую поддержку россиянам, которым пришлось покинуть страну под угрозой уголовного преследования "за правовые политические действия". Кроме того, задача группы - добиваться от иностранных политиков и бизнесменов осуждения нарушения прав человека в России, отметил Ходорковский.
Деятельность группы будет публичной, обещает Ходорковский. При этом сведения об участниках группы не будут раскрываться, в случае если это может нести для них существенные риски. Финансироваться новая структура будет исключительно за счёт средств россиян, подчеркнул предприниматнель.
- Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, подозреваемыми по которому стали 14 человек, 13 из них помещены в СИЗО. Правозащитники и представители общественности утверждают, что акцию протеста в центре Москвы 27 июля нельзя характеризовать как беспорядки, поскольку она не сопровождалась насилием. Такой же позиции придерживается большинство членов Совета по правам человека при президенте России. Петицию с требованием закрыть уголовное дело подписали более 130 тысяч человек.
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