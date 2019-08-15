Корбин предложил всем противникам Брекзита сделать его премьером

Лидер крупнейшей британской оппозиционной партии - Лейбористской - Джереми Корбин обратился ко всем противникам так называемого "жёсткого Брекзита" в парламенте с призывом выразить вотум недоверия кабинету Бориса Джонсона и поддержать создание нового кабинета, который мог бы отсрочить Брекзит и провести досрочные выборы.

В главы такого кабинета Корбин предложил самого себя. При этом он уточнил, что его мандат будет жёстко ограничен, и главной задачей такого правительства станет недопущение выхода Британии из Евросоюза 31 октября без соглашения.

Сценарий так называемого "Брекзита без сделки" становится всё более реальным, поскольку Евросоюз отказывается внести изменения в ранее заключённое соглашение о выходе Британии из ЕС, на чём настаивает Джонсон. Соглашение не было одобрено британским парламентом. Премьер-министр заверяет, что в случае, если к 31 октября стороны не придут к согласию, Британия выйдет из ЕС без соглашения - несмотря на возможные негативные последствия "жёсткого Брекзита" для экономики.

Британский парламент неоднократно принимал резолюции против "жёсткого Брекзита", ряд юристов, однако, указывают на то, что этого недостаточно для того, чтобы его остановить против воли кабинета министров.

Британский парламент может рассмотреть вопрос о вотуме недоверия Джонсону в сентябре. Кабинет Джонсона располагает большинством всего в 1 голос, и ряд комментаторов считает, что ряд консерваторов - противников "жёсткого Брекзита" - могут поддержать вотум недоверия вместе с оппозицией.

После вынесения недоверия парламент в течение 14 дней должен утвердить нового премьера - или же страну ждут досрочные выборы. Причём они пройдут уже после 31 октября, то есть подобный сценарий не сможет помешать "жёсткому Брекзиту". Предложение Корбина направлено на то, чтобы сформировать кабинет, который смог бы сначала перенести дату Брекзита, а уже потом объявить досрочные выборы.

Лейбористы, как и большинство оппозиционных партий, выступают за повторный референдум по вопросу о Брекзите.

Оппозиционные либеральные демократы уже отвергли возможность формирования временного кабинета во главе с Корбином. Они утверждают, что многие возможные союзники в парламенте не поддержат кандидатуру лидера лейбористов, который имеет репутацию крайне левого политика. Либеральные демократы предлагают во временные премьеры более умеренную фигуру.