США интересно предложение о расширении нормандского формата

Возможность присоединения Соединённых Штатов к "нормандскому формату" урегулирования конфликта на востоке Украины "рассматривается". Об этом в интервью украинскому изданию "Европейская правда" сказал временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

По его словам, необходимо, чтобы другие участники нормандского формата высказались о том, что они думают о присоединении США или Великобритании, но предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении формата Вашингтону интересно.

"Нормандский формат" объединяет Украину, Россию, Францию и Германию. В этом формате были заключены Минские соглашения об урегулировании в Донбассе, которые на практике в значительной мере до сих пор не исполняются.

Тейлор высоко оценил политику Владимира Зеленского по отношению к конфликту в Донбассе. Он отметил, что при новом президенте изменилось отношение к гражданам Украины на неподконтрольных Украине территориях. Тейлор позитивно оценил и готовность Зеленского напрямую вести переговоры с Владимиром Путиным, и его приверженность перемирию в Донбассе.

При этом ответственность за продолжающийся конфликт глава посольства США возложил на Россию. По его мнению, как санкции, так и переговоры могут заставить Путина "забрать с Донбасса армию, спецслужбы, российское вооружение". По словам Тейлора, по-прежнему актуальной является возможность размещения в Донбассе миротворцев. "В этом случае у Путина будет возможность сохранить лицо. Он сможет сказать: я успешно защитил русскоязычных на Донбассе, теперь эту роль берет на себя международное сообщество" - считает Тейлор.

По словам дипломата, для Вашингтона важен и вопрос аннексированного Крыма, и США продолжат давление на Россию так долго, "пока Россия будет оставаться в Крыму".

Тейлор заявил, что визит президента США Дональда Трампа в Киев пока не планируется, однако в Белом доме ждут президента Украины. Визит Зеленского в Вашингтон может состояться в ближайшие месяцы. Трамп и Зеленский, однако, встретятся ещё до этого, в Варшаве или Нью-Йорке.

"Если Зеленский сохранит преданность демократической Украине, если он и дальше будет на острие сопротивления возглавляемым Россией войскам, будет противодействовать России и на Донбассе, и в Крыму, если он будет продвигать реформы – это будет именно то, чего мы хотим" - отметил Тейлор, заявив, что не будет оценивать конкретные персоналии из команды нового украинского президента.