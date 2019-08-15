Обыски у крупнейшего подрядчика РЖД. Как они связаны с делом Захарченко

Правоохранительные органы расследуют дело о выводе и отмывании более 200 млрд рублей. Деньги, по версии Следственного комитета, получила группа компаний "1520", один из основных подрядчиков Российских железных дорог. Показания на совладельцев фирмы, как утверждается, дал недавно осуждённый отставной полковник МВД Дмитрий Захарченко, который предположительно получал от бизнесменов взятки за общее покровительство. Основная часть похищенных средств, как утверждается, выводилась из России по "молдавской схеме" с помощью фиктивных решений иностранных судов.

Обыски в группе компаний

Сотрудники Следственного комитета и оперативники Федеральной службы безопасности в среду, 14 августа, пришли с обысками по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компаний "1520", сообщали источники "Ведомостей" и РБК и подтверждает собеседник РС в правоохранительных органах. Представитель "1520" настаивает, что обыски в самой компании не проводились.

По данным "Ведомостей", СК расследует дело по статье "организация преступного сообщества с использованием служебного положения" и ещё по нескольким статьям, связанным с выводом и отмыванием денег. Эти средства "1520" могла получить для выполнения господрядов. В общей сложности речь идет о сумме более 200 млрд рублей. Следствие подозревает, что средства подрядчика РЖД выводились за рубеж с помощью "молдавской схемы": российские компании-посредники якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями; обязательства по ссудам не выполнялись, после чего кредиторы обращались в молдавские суды; это было возможно, поскольку поручителями выступали в том числе граждане этой страны; по решению судов деньги взыскивались с "1520".

Оперативным сопровождением расследования занимаются сотрудники двух управлений службы экономической безопасности ФСБ, писал РБК. Это управление "К", в задачи которого входит борьба с коррупцией и хищениями в банках и в других финансовых учреждениях, и управление "Т", в сферу ответственности которого входят транспортные предприятия.

Что расследует СК

Дело было возбуждено по материалам расследования бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, в квартире родственников которого нашли во время обысков почти 9 млрд рублей наличных в рублях и иностранной валюте, писал "Росбалт". Совладельцы ГК "1520" Валерий Маркелов и Борис Ушерович, по версии СК, давали взятки полковнику: Маркелов в течение 10 лет передал Захарченко в общей сложности около 2 млрд рублей. Маркелов был арестован в октябре 2018 года, Ушерович объявлен в международный розыск, он сейчас находится в Великобритании. В рамках дела Маркелова есть и другие фигуранты. Это член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич и бывший зампред Инкредбанка Дмитрий Моторин.

"Росбалт" пишет, что показания на Маркелова дал банкир Владимир Антонов, обвиняемый в хищениях из банка "Советский". Он заключил сделку со следствием и рассказал о своём сотрудничестве с Маркеловым, через банки которого, как утверждается, "отмывались и обналичивались миллиардные суммы, поступающие от РЖД". Захарченко якобы был среди тех, кто "прикрывал" эту деятельность "по правоохранительной линии".

О роли Захарченко "Новой газете" рассказывал и бывший владелец Столичного торгового банка Герман Горбунцов, живущий за границей. По его словам, полковник получал по 150 тысяч евро в месяц от людей, "которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД". Наиболее тесно, по версии Горбунцова, Захарченко общался именно с Маркеловым, а тот в свою очередь "отвечал за взаимодействие с правоохранительными органами". "У меня нет никаких сомнений в том, что деньги, которые нашли у Захарченко, принадлежат ему. По моим подсчетам, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей. Так что деньги, найденные у полковника, вполне соответствуют этим масштабам", — ​полагал Горбунцов.

Что такое ГК "1520"

Группа компаний "1520" – один из крупнейших подрядчиков РЖД, специализируется на проектировании и строительстве железных дорог. В 2018 году ее совладельцы заняли первое место в рейтинге "Короли госзаказа" журнала Forbes. По оценке издания, сумма полученных ими подрядов от РЖД составила 218,2 млрд рублей. В апреле 2019 года Маркелов вышел из капитала фирмы, его доля перешла гендиректору компании Алексею Крапивину. Теперь, согласно данным российского реестра юрлиц, ему принадлежит пакет в размере 56,66 процентов акций.

Крапивин – помощник и старый знакомый бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Вместе со своим сыном, а также Маркеловым и Ушеровичем они, как писало агентство Reuters, контролируют несколько компаний, которые получали от РЖД заказы на десятки миллиардов рублей в год. Только за 2012-2013 года связанные с партнёрами компании получили господряды на сумму в 170 млрд рублей. Часть этих средств получили субподрядчики, а часть была выведена в офшоры.

Интерес к "1520" в последнее время проявляют структуры Аркадия Ротенберга. Так, его компания "Стройпроектхолдинг" и государственный ВЭБ.РФ на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года объявили о создании инфраструктурного подрядчика. Фирма нацелена на "активы крупнейших игроков в этих отраслях", среди которых группа компаний "1520" и "ТЭК-Мосэнерго", принадлежащая сыну Аркадия Ротенберга Игорю, говорилось в совместном сообщении компаний.