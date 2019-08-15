Суд в Москве арестовал подозреваемого в государственной измене

Лефортовский суд в Москве арестовал до 12 октября гражданина России Сергея Лыхмуса по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на материалы дела.

Подробности дела засекречены и не сообщатся, подчёркивает агентство. О подозреваемом тоже ничего не известно. В социальных сетях есть 37-летний житель Печор в Псковской области с таким именем. Город расположен на российско-эстонской границе.

По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам о госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.​ Обычно их арестовывают в Лефортовском суде Москвы, если дело ведётся центральным аппаратом ФСБ.