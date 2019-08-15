Пол Уилан пожаловался на отсутствие следственных действий

Арестованный в России по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан пожаловался, что его неделями не посещает следователь. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на родственника арестованного. Уилан утверждает, что его не допрашивают и не проводят никаких следственных действий.

Сегодня же стало известно, что арестованного в СИЗО посетили российские гражданские врачи и переводчик. По словам адвоката, его подзащитный жаловался на травму плеча и обострение некоторых заболеваний. 1 июля посольство США в России сообщало об ухудшении здоровья Уилана. Дипведомство заявило, что российская сторона отклонила ходатайство о допуске к американцу стороннего врача.

Адвокат также рассказал, что расследование по делу Уилана может быть завершено уже в сентябре.

Пола Уилана задержали в конце прошлого года. С тех пор он находится в изоляторе "Лефортово". По версии следствия, бывший американский военный, который также является гражданином Великобритании, Ирландии и Канады, собирал в России информацию, содержащую гостайну. Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. Свою вину арестованный не признаёт.