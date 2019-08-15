Льва Пономарёва оштрафовали за статью в "Новой газете"

Суд в Москве оштрафовал главу движения "За права человека" Льва Пономарёва на 100 тысяч рублей за его статью в "Новой газете". Это связано с тем, что рядом с именем автора в материале не было указано, что правозащитник возглавляет организацию признанную "иностранным агентом".

Протокол по статье "издание материалов без указания на то, что они изданы некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента" на Пономарева составил Роскомнадзор. Статья правозащитника вышла в "Новой газете" 3 июня 2019 года. На сайте движения "За права человека" сообщается, что маркировка отсутствовала из-за технической неисправности.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.

Попавшие в реестр организации должны раз в полгода отчитываться о своей деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. За неисполнение закона грозит штраф до 300 тысяч рублей.