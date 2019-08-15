Израиль запретил въезд двум мусульманкам из Конгресса США

Израиль решил не пускать в страну членов Палаты представителей США демократов Рашиду Тлаиб и Ильхан Омар. Обе они первые женщины-мусульманки, избранные в Конгресс.

Тлаиб и Омар известны критикой президента Дональда Трампа и политики Израиля в отношении Палестинской автономии. Они высказывались в поддержку палестинского антиизраильского движения "Бойкот, отказ от инвестиций и санкции". Согласно законодательству Израиля, въезд в страну сторонникам движения может быть запрещён.

Трамп написал в твиттере, что Израиль проявит слабость, если согласится принять Тлаиб и Омар.

Лидер демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси заявила, что глубоко опечалена решением израильских властей. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал правительство Израиля пересмотреть решение. По словам Омар, запрет поездки является оскорблением. В свою очередь Тлаиб назвала решение Израиля слабость. Однако она выразила надежду, что визит может состояться в будущем.

В июле посол Израиля в США Рон Дермер сказал, что Тлаиб и Омар разрешат въехать в страну из уважения к Конгрессу США и американо-израильским отношениям.

СМИ со ссылкой на источники пишут, что в рамках своего визита члены Конгресса планировали мечеть Аль-Акса. Район мечети является святыней и для мусульман, и для иудеев. Он находится в той части Иерусалима, которую Израиль взял подконтроль вместе с Западным берегом реки Иордан по итогам шестидневной войны 1967 года. ООН считает, что Израиль аннексировал эту территорию. Встречи с представителями израильских властей запланированы не были. Как утверждается, всё это послужило причиной для отказа во въезде в Израиль.

Тлаиб - по происхождению палестинка, родилась в штате Мичиган. Её родственники живут в палестинской деревне на Западном берегу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что может рассмотреть вопрос о посещении Тлаиб родственников, если она об этом попросит.

Омар иммигрировала в США из Сомали в детстве. Она представляет в Конгрессе пятый округ штата Миннесота. В феврале Омар принесла извинения после того, как лидеры демократов осудили ее высказывания о произраильском лобби в США, обвинив в использовании антисемитских стереотипов.