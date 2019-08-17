Матчасть современного искусства

Как создать художественный объект, чтобы изменить экономическую модель общества, спасти химеру, разбить иллюзии и не загрязнить окружающий мир?

Рассказывают куратор программы "Современное искусство" Михаил Левин и выпускницы Британской высшей школы дизайна Елена Аш, Дария Караваева, Ксения Данилова и Александра Ленская.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 17 августа в семь часов вечера.

Видео будет доступно после выхода программы в эфир.

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