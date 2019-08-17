Матчасть современного искусства

Как создать художественный объект, чтобы изменить экономическую модель общества, спасти химеру, разбить иллюзии и не загрязнить окружающий мир?
Рассказывают куратор программы "Современное искусство" Михаил Левин и выпускницы Британской высшей школы дизайна Елена Аш, Дария Караваева, Ксения Данилова и Александра Ленская.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 17 августа в семь часов вечера.
Видео будет доступно после выхода программы в эфир.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.