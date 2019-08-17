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Рожденные после СССР

Матчасть современного искусства

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Как спасти химеру, разбить иллюзии и не загрязнить окружающий мир

Как создать художественный объект, чтобы изменить экономическую модель общества, спасти химеру, разбить иллюзии и не загрязнить окружающий мир?

Рассказывают куратор программы "Современное искусство" Михаил Левин и выпускницы Британской высшей школы дизайна Елена Аш, Дария Караваева, Ксения Данилова и Александра Ленская.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 17 августа в семь часов вечера.

Видео будет доступно после выхода программы в эфир.

What is yours? Lena Ash
What is yours? Lena Ash

Уголок потребителя. Дария Караваева
Уголок потребителя. Дария Караваева

Лакмус. Александра Ленская
Лакмус. Александра Ленская

Отражения. Ксения Данилова
Отражения. Ксения Данилова

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