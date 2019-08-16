В офисе "Правовой инициативы" в Назрани проходит обыск

В офисе правозащитной организации "Правовая инициатива" в Назрани проходит обыск. Об этом сообщила адвокат организации Ольга Гнездилова.

По словам Гнездиловой, сотрудники успели отправить голосовое сообщение об обыске, сейчас они без связи. На место выехал адвокат. С чем связан обыск и какое ведомство его проводит - пока неясно.

Несколько дней назад сотрудники ФСБ провели обыск в здании, где находится московский офис "Правовой инициативы". Как сообщает "Медиазона", они отобрали у правозащитников телефоны, сфотографировали их паспорта и попытались открыть кабинет директора организации. Впоследствии, однако, было заявлено, что сотрудников ФСБ интересовала соседняя организация, находящаяся в том же здании, а не правозащитники.

"Правовая инициатива" занимается защитой прав граждан, прежде всего на Северном Кавказе, однако также принимает участие в юридической помощи задержанным во время протестных митингов в Москве и крымским татарам, которые провели в июле пикеты на Красной площади и у здания Верховного суда России. Против участников пикетов завели административные дела, сейчас идут суды над ними.