Мосгорсуд отклонил жалобу Яшина на отказ в регистрации кандидатом

Московский городской суд в пятницу отклонил жалобу оппозиционера Ильи Яшина на отказ в регистрации его кандидатуры на выборах в Мосгордуму.

Яшина в суд доставили из спецприёмника, где он отбывает административный арест. Яшин был арестован на 10 суток 29 июля по обвинению в нарушении правил проведения митинга. Затем его ещё дважды судили и назначали различные сроки ареста.

Мосгорсуд признал законным отказ избирательных комиссий, включая Центризбирком, в регистрации Яшина. Оппозиционер утверждает, что он собрал требуемые по закону подписи избирателей, а отказ в регистрации его кандидатуры политически мотивирован. В избиркомах обосновывают своё решение браком в собранных подписях.

Ранее Верховный суд отказал в регистрации другому независимому кандидату, Ивану Жданову.

Всего к выборам не были допущены несколько десятков независимых кандидатов. Восстановили кандидатом по решению суда только одного из них - Сергея Митрохина из партии "Яблоко".

Недопуск кандидатов на выборах стал поводом для массовых акций протеста в Москве, как согласованных, так и несогласованных. Власти не согласовали очередную акцию протеста на Бульварном кольце 17 августа. Её заявители намерены провести одиночные пикеты.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.