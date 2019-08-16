Мещанский суд Москвы огласил результат экспертизы по делу о хищении 133 миллионов рублей "Седьмая студия" Кирилла Серебренникова. Согласно заключению экспертов, театральный проект, на которой выделило деньги государства, стоил дороже выделенной субсидии и стал важным культурным событием десятилетия, передаёт корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Согласно выводам экспертов, в 2011-2014 года Министерство культуры перечислило на проект "7 студии" более 216 млн рублей, ещё 40 млн поступило из других источников (это была спонсорская помощь, кредиты в банках и иногда личные средства руководства "Седьмой студии").

Эксперты не смогли посчитать, сколько реально было потрачено на реализацию проекта "Платформа" в связи с отсутствием бухгалтерской отчётности: за бухгалтерию в "Седьмой студии" отвечала Нина Масляева, которая заключила сделку со следствием и дала показания на своих бывших коллег. Её дело было возвращено в прокуратуру.

Эксперты также не смогли подсчитать расходы, не связанные с реализацией "Платформы" – тоже из-за того, что бухгалтерской отчётности де факто нет. Чуть больше 136 млн было перечислено на счета различных ИП и ООО, через которые обналичивались средства: согласно версии следствия, эти деньги были похищены, обвиняемые же и многочисленные свидетели заявляли о том, что все деньги тратились на производство спектаклей и концертов.

Вторую часть экспертизы, искусствоведческую, проводили замдиректора МХТ им. Чехова Марина Андрейкина и профессор Института театрального искусства Видмантас Силюнас. В документе значится, что "Платформа" стала важным социально-культурным событием "в жизни нашего десятилетия", а общая сумма затрат на проект "подобный "Платформе" "равна или превышает" средства, выделенные Минкультом.

По мнению экспертов, на такой проект требуется не меньше 260 миллионов рублей помимо налогов, и не менее 300 миллионов рублей с налогами, отмечает корреспондент РКБ.

Фактически выводы экспертов поддерживают позицию защиты: деньги на самом деле обналичивались в нарушение закона, но если бы они расхищались, "Платформу" невозможно было бы провести.