Иркутск: чиновница назвала "бичевней" жителей затопленного города

Портал IRK.ru опубликовал аудиозапись, на которой чиновница, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, называет жителей затопленного города Тулун "бичевней".



В записанном неизвестным источником разговоре, предполагаемая чиновница комментирует приезд Владимира Путина в Тулун и его встречу с пострадавшими от паводков. По её словам, президент приехал в город всего на полчаса.

"Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у неё. Одеты черте как, два класса образования. <…> Они сидят в тепле (речь идет о пункте временного размещения — Прим.ред.), с теплым туалетом, с чистой постелью, — то, чего у них не было в их хлеву", - сообщает голос на записи.

Кроме того, в записи слышна реплика о том, что, когда люди увидели Путина, "это быдло было готово кипятком описаться от счастья". Позже отдельные цитаты из записи были смонтированы в видеоролик.

Связаться с начальником управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ириной Алашкевич корреспонденту "Сибирь.Реалии" на момент публикации новости не удалось.



25 июня в Иркутскую область пришел самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили порядка 100 населенных пунктов, особенно пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. От паводка пострадали 38 тысяч человек. 25 человек погибли. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна.