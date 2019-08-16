Bloomberg: Санкции США против Ирана и Венесуэлы могли помочь России

Санкции, введённые в прошлом и нынешнем году администрацией Дональда Трампа против Ирана и Венесуэлы, привели к росту спроса на российскую нефть и соответственно росту доходов российских экспортёров энергоресурсов. Об этом говорится в расследовании агентства Bloomberg, авторы которого подчёркивают, что Соединённые Штаты "помогли" российскому бюджету "ненамеренно".

С ноября прошлого по май нынешнего года российские нефтяные компании благодаря санкциям против двух стран получили дополнительные доходы суммой не менее 905 миллиардов долларов - подсчитал Bloomberg. Из-за санкций на мировом рынке возник дефицит так называемой тяжёлой нефти, в результате чего вырос спрос на российскую нефть марки Urals, характеристики которой похожи на иранскую и венесуэльскую. В результате весной нынешнего года нефть Urals стала стоить на мировых рынках дороже, чем нефть марки Brent, хотя традиционно стоимость барреля нефти Brent была на несколько долларов выше, чем Urals. Сейчас цена барреля Urals и Brent примерно одинакова - около 60 долларов.

В оценку суммы дополнительных доходов российских экспортёров нефти при этом не включён тот эффект, который оказали санкции против Ирана и Венесуэлы на стоимость нефти Brent - ряд экспертов полагает, что именно из-за санкций она остаётся на относительно высоком уровне.

Соединённые Штаты в январе ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы - после того, как признали Хуана Гуайдо временным главой государства, а президента Николаса Мадуро узурпатором. В мае были ужесточены санкции против Ирана, США ввело против этой страны полное нефтяное эмбарго, отменив разрешения на экспорт иранской нефти для 8 государств, у которых они были.