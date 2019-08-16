"Лучше верните Крым". Может ли Россия вернуть Курилы Японии

Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на форуме "Территория смыслов" 15 августа дало повод для предположений, что передача Японии двух островов Курильской гряды – дело решенное. Именно так многие истолковали ответ министра на вопрос жителя Сахалинской области:

"Все те международные обязательства, которые брал на себя Советский Союз, мы подтвердили и готовы выполнять, в том числе декларацию правительств Японии и Советского Союза 1956 года <...> - и в этой декларации сказано, что исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста доброй воли. <...> В последний раз пару лет назад президент Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, каковая гласит: сначала подписание договора, затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли этих двух островов. <...> И пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя заключению мирного договора. Я не думаю, что ситуация тупиковая".

Тему подхватили многие СМИ, и в Сети начался переполох.

​Иван Преображенский

Сергей Лавров посмотрел прогноз по таянию ледников и затоплению части суши вследствие глобального потепления и согласился обсудить передачу Японии двух Курильских островов ;)

Лев Усыскин

Ну да, момент исторический: РФ в лице Лаврова впервые открытым текстом заявила о готовности отдать Курилы. Ну, что, друзья, мы видим дембельский аккорд?

Юлия Головнёва

Теперь надо куда-нибудь отдать Лаврова.

Многие считают, что заодно Россия могла бы разобраться и с другим важным внешнеполитическим вопросом.

И если жители Крыма в едином порыве захотели стать россиянами, то жители Курил тем более будут рады вернуться в родную японскую гавань.

Муна Соларовна

Пусть японцы проведут там референдум.

Как РФ в Крыму.

Заодно и в Кёнигсберге.

Евгений Есин

Пусть курильчане свободно волеизъявятся. А вежливые жёлтые человечки будут защищать права и свободы курильчан от посягательств хунты северных варваров.

Илья Ковалев

да и без ихтамнетов справятся местные жители.. это будет тот самый референдум, где результаты будут 1460%, ибо понаедут туда еще народа с разных мест необяътной России, чтоб стать частью Японии.

Хотя опрос ВЦИОМ утверждает обратное: по его данным, 96% жителей Южных Курил высказались против передачи островов Японии. Что скажут эти и другие патриотически настроенные граждане, если все же выяснится, что острова пора отдавать, – тема многих злорадных комментариев.

Эль Мюрид

В целом ничего нового Лавров не сказал. Переговоры были инициированы "на основе" декларации 1956 года, которая, действительно, предусматривала передачу двух островов в обмен на мирный договор. Правда, российское руководство предусмотрительно забыло упомянуть, что отказ СССР от декларации был обусловлен требованием вывода с территории Японии иностранных (читай, американских) военных баз. Сегодня такого условия нет и в помине. Потому и формулировка "на основе декларации", из которой режим выбросил самую существенную часть.

В общем, то, что острова будут передавать, вопросов не было с самого начала. Предатели, воры, лжецы и преступники, которые и являются правящим сегодня в России сословием, никогда не рассматривали Россию в качестве Родины. Это просто их территория кормления. И если за какой-то её кусок можно получить наличными - то о чем вообще спич?

Собственно, единственная проблема теперь у нашей пропаганды. Ей нужно, подштопав разорванную до пупа тельняшку, которая пострадала во время предыдущих воплей: "Никогда мы не отдадим врагу ни пяди нашей земли", сообщить электорату: наше родное руководство с болью в сердце, но обязано выполнить все взятые советским государством обязательства. Мы ведь правопреемники СССР, а потому не можем вести себя как какие-то нецивилизованные люди. Но только два острова! Слышите - враг хотел угнать у нас все четыре, но мудрое руководство сумело хлопнуть жадных японских партнеров по загребущим рукам. Аве Путин, в общем.

Баренцево море - норвегам, тайгу - китайцам, Курилы - Японии, Газпром - группе иностранных товарищей. Наступит момент - и вдруг окажется, что мы на своей земле живем по доверенности, а всё давно записано на каких-то других хозяев. С воров и и их певцов из телевизора спроса нет - они к тому моменту упорхнут на свои виноградники в Тоскане и виллы на Комо. С другой стороны - а что, сейчас не видно, что нами правит обычное жульё? К кому, как не к нам, вопросы?

Между тем многие заметили, что на карте, вывешенной на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, Курильские острова уже обозначены как часть Японии.

Вадим Лукашевич

Упс...

Южные Курилы возвращаются в родную гавань...

На официальном сайте летней Олимпиады 2020 года появилась карта Японии с маршрутом олимпийского огня, включающая Южные Курилы как часть территории Японии:

https://tokyo2020.org/en/special/torch/olympic/map/

Открытый вопрос к Лаврову и Захаровой - так о чем вы там с японцами договорились, малахольные?

"Охранители" негодуют.

Николай Стариков

Иначе как пренебрежением к позиции России трудно назвать очередную выходку японских властей, разместивших свои притязания на земли нашей страны теперь ещё и на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (в японском варианте – Хабомаи) «отнесены» к префектуре Хоккайдо.

Японское правительство игнорирует призывы Москвы прекратить картографическую агрессию.

​В том же духе в​ысказалась и Мария Захарова.​

Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий – кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать, точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио.

Трактовку слов Сергея Лаврова, которая преобладает в заголовках СМИ, МИД назвал категорически неверной.

Пока Япония не отказывается от идеи вернуть себе Курилы, Дональд Трамп продолжает лелеять мысль о покупке Гренландии, которую он высказывал еще в 2018 году. Газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США то и дело поднимает эту тему в беседах со своими советниками. Дания, впрочем, уже ответила, что Гренландия не продается.

Многие комментаторы видят здесь определенные параллели с российским президентом – но различий все же больше, чем сходств.

Иван Курилла

Все же есть у него общее с ВВП, - территориальные приобретения манят, как "возвращенное величие".

Николай Руденский

А зачем покупать? Послать "вежливых людей", тут же быстренько референдум - и дело в шляпе. Все-таки нет в Трампе русского революционного размаха - одна американская деловитость.

Михаил Виноградов

Уже полдня прошло, а никто так и не написал, что идея Трампа купить Гренландию - это нарушения геополитического баланса, пересмотр итогов второй мировой войны, попытка получить контроль над серцем Арктики и неприкрытая угроза национальным интересам и национальной безопасности...

Да знаю я все про проекцию Меркатора, но все равно странное и подозрительное молчание.

Григорий Голосов

Про Гренландию. Трамп у кого-то спросил, нельзя ли ее купить у Дании. В WSJ, по понятной политической причине, сделали из этого историю. Однако конец этой истории ясен: кто-то компетентный на каком-то этапе ответит (или уже ответил) Трампу: нет, нельзя, забудьте, мистер Президент. Я, в отличие от многих, не считаю Трампа идиотом, но - как у любого человека, застрявшего мозгами в прошлом - у него бывают идиотские идеи. Заканчиваются хихиканьем в WSJ и умничаньем в российских соцсетях. Иначе и быть не может, если в системе есть встроенная защита от дурака. А вот в России такой защиты нет. Это-то и правда проблема.