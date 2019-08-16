Украинского активиста Балуха вывезли из колонии в Москву – адвокат

Украинского активиста из аннексированного Крыма Владимира Балуха вывезли в Москву из российской колонии №4 города Торжок. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе.

По словам Динзе, Балуха вывезли в один из следственных изоляторов Москвы – "Лефортово" либо "Бутырку". Информацию о том, что Балуха этапировали в СИЗО, подтвердили в администрации колонии в Торжке. Причины, по которым активиста вывезли в Москву, адвокату не известны.

В пресс-службе управления ФСИН России по Тверской области "Крым.Реалиям" сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о Балухе.

3 августа стало известно, что Владимира Балуха в колонии снова поместили в штрафной изолятор.