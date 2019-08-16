Суд в Москве приговорил к 9 годам колонии бывшего украинского миллиардера Олега Мкртчана. Его признали виновным в мошенничестве и обязали выплатить более 198 миллиардов рублей "дочке" государственного Внешэкономбанка. Мкртчан был одним из богатейших людей Украины, но потерял активы после конфликта на востоке Украины.

Мкртчан – бывший бизнес-партнёр украинского миллиардера и бывшего губернатора Донецка Сергея Таруты, создатель "Индустриального союза Донбасса", донецкой металлургической компании, контролировавшей около 40 компаний на территории Донецкой и Луганской областей Украины, в том числе Алчевский и Днепровский металлургические комбинаты и "Алчевсккокс". В 2011 году журнал "Фокус" поставил его на 12-е место в рейтинге богатейших людей Украины, оценив его состояние в 1,8 миллиарда долларов.

Он был одним из создателей футбольного клуба "Металлург", три раза занимавшего третье место в чемпионате Украины по футболу, и владельцем российского футбольного клуба "Кубань". После начала военного конфликта на востоке Украины Мкртчан сообщил о потере контроля над своими предприятиями, заявив, что они могут существовать только в правовом поле Киева, напоминает газета "Ведомости".