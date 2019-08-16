Бывший замглавы МВД Украины получил гражданство России

Российское гражданство получил бывший заместитель главы МВД Украины Дмитрий Ворона. Об этом сообщается на сайте правовой информации. В 2010 году, занимая должность заместителя министра внутренних дел Украины, Дмитрий Ворона был уволен и назначен на должность председателя Государственной миграционной службы.



В 2011 году президент Украины Виктор Янукович назначил Ворону на должность замглавы МВД, руководящего работой аппарата министерства. В 2012 Ворона был назначен заместителем министра юстиции.



В 2018 году была опубликована информация о том, что Ворона –внештатный советник главы Крыма Сергея Аксенова. Несмотря на этот пост, он регулярно появлялся на территории Украины.