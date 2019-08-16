СПЧ попросил прокуратуру проверить: законны ли избиения граждан

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в Московскую прокуратуру с просьбой проверить обоснованность привлечения участников митинга 27 июля в Москве к административной ответственности. "Правозащитники имеют основания полагать, что в отношении задержанных на митинге 27 июля законодательство об административных правонарушениях было применено неправильно", – говорится в сообщении на сайте СПЧ, которое цитирует ТАСС.

27 июля в несанкционированной акции протеста в Москве участвовали порядка 3 тысяч человек, утверждали власти. Тогда были задержаны почти 1400 человек. При разгоне демонстрации применялись дубинки и электрошокеры, в результате пострадали около 80 человек. В течение нескольких последующих дней в московские суды поступило на рассмотрение 1043 административных дела о нарушении правил организации или проведения собраний, митингов, шествий. 88ми задержанным суд назначил административный арест от 3 до 30 суток. Сотням участников были назначены штрафы разных размеров, максимальный из которых 150 тысяч рублей.

30 июля московское следственное управление возбудило уголовное дело по признакам "массовых беспорядков". Уголовный кодекс предусматривает наказание для организаторов массовых беспорядков в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

12 августа было опубликовано Заявление членов СПЧ в связи с протестными акциями и действиями полиции по их предотвращению и разгону. В нём, в частности, выражается "серьёзная тревога" по поводу применения полицией таких способ задержания граждан, которые не могут считаться нормальными. Практика произвольных задержаний должна быть прекращена, заявили 28 членов СПЧ. Всего в Совете 50 человек.