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IMF временно отстранила семерых российских спортсменов из-за допинга

Офис РУСАДА в Москве

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила семерых российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Среди отстранённых – серебряный призёр чемпионата мира Дмитрий Лапиков, призёры чемпионатов Европы Адам Малигов и Максим Шейко, двукратная чемпионка Европы Надежда Евстюхина. Решение вынесено на основании данных, полученных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из московской антидопинговой лаборатории.


В июле сообщалось, что WADA подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. По данным агенства, из 578 допинг-проб из московской лаборатории проанализировали 150 образцов, принадлежащих сорока трём спортсменам. Первые данные WADA направило международным федерациям, которые должны проверить сведения о нарушении антидопинговых правил.

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