Звезда фильма "Беспечный ездок", американский актёр Питер Фонда умер в своём доме в Лос-Анджелесе. Ему было 79 лет.

Причиной смерти стала дыхательная недостаточность на фоне рака лёгких, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление семьи актёра.

Питер — сын легенды Голливуда Генри Фонда, основавшего актёрскую династию. За свою карьеру Фонда-младший получил два "Золотых глобуса" и был дважды номинирован на "Оскар".