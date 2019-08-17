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Умер актёр Питер Фонда

Питер Фонда

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Звезда фильма "Беспечный ездок", американский актёр Питер Фонда умер в своём доме в Лос-Анджелесе. Ему было 79 лет.

Причиной смерти стала дыхательная недостаточность на фоне рака лёгких, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление семьи актёра.

Питер — сын легенды Голливуда Генри Фонда, основавшего актёрскую династию. За свою карьеру Фонда-младший получил два "Золотых глобуса" и был дважды номинирован на "Оскар".

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