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Свидетель по "пензенскому делу" получил убежище в Финляндии

Обвиняемые по делу "Сети" в суде (архив)

Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии. написала в твиттере жена обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александра.

Капустин рассказывал о похищении и пытках электрическим током. Следователи отказались возбуждать уголовное дело о пытках. В марте 2018 года молодой человек уехал из России.

Капустина похитили вечером 25 января 2018 года с одной из улиц Санкт-Петербурга люди в черной форме и масках. Его повалили на землю, избили ногами и затащили в микроавтобус. В салоне автомобиля Капустина сковали наручниками и сообщили ему, что он задержан сотрудниками ФСБ, сообщается на сайте "Каспаров.Ру".

Уголовное дело о «террористическом сообществе "Сеть"» было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года.

Большинство проходящих по делу — антифашисты и анархисты.

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