Индийские и пакистанские солдаты в Кашмире устроили перестрелку

Индийские и пакистанские солдаты в субботу, 17 августа, устроили перестрелку на границе между индийской и пакистанской частями Кашмира.
Представитель индийского правительства назвал произошедший инцидент "тяжёлыми столкновениями". По неподтверждённым сведениям убит один индийский солдат.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан приветствовал обсуждение конфликта на заседании Совета Безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп, участвовавший в заседании, заявил о необходимости устранить напряжённость в отношениях между Пакистаном и Индией.
На минувшей неделе правительство Индии пошло на обострение конфликта в Кашмире, исключив из конституции Индии упоминание особого статуса автономии для индийской части территории Кашмира.
Совет безопасности ООН впервые за полвека обсудил проблему Кашмирского конфликта на специальном заседании. Пакистанский премьер-министр заявил, что ООН должна содействовать прекращению "страданий" народа Кашмира. Постоянный представитель Индии при ООН заявил, что статус региона – внутреннее дело [сопредельных государств]. "Нам не нужны международные посредники, чтобы рассказывать нам, как мы должны вести свою жизнь", - индийский дипломат после заседания Совета Безопасности.
Индийская народная партия под руководством премьер-министра Нарендра Моди выполнила свои старые предвыборные обещания. Прописанный в конституции страны особый статус спорного региона Джамму и Кашмир был упразднён, отмечает "Немецкая волна".
- Гималайский регион Кашмир остаётся спорной территорией между Индией и Пакистаном. Каждое из двух государств претендует на полное управление этим регионом, считая его территорию своей.
- В прошлом Кашмир был туземным княжеством с названием Джамму и Кашмир. Но в 1947 году, когда в этой части Азии завершилось британское колониальное правление, Джамму и Кашмир вошёл в состав Индии.
- Позднее Индия и Пакистан начали воевать между собой за владение этой территорией. Каждое из двух государств установило свой контроль над частью спорной территории. Конфликтующие стороны, достигнув перемирия, провели границу между подконтрольными им частями бывшего штата Джамму и Кашмир, объясняет Би-би-си.
- В последние 30 лет на территории, управляемой из Дели, неоднократно вспыхивало насилие в связи с повстанческим движением против индийского господства.
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