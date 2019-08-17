Индийские и пакистанские солдаты в Кашмире устроили перестрелку

Индийские и пакистанские солдаты в субботу, 17 августа, устроили перестрелку на границе между индийской и пакистанской частями Кашмира.

Представитель индийского правительства назвал произошедший инцидент "тяжёлыми столкновениями". По неподтверждённым сведениям убит один индийский солдат.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан приветствовал обсуждение конфликта на заседании Совета Безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп, участвовавший в заседании, заявил о необходимости устранить напряжённость в отношениях между Пакистаном и Индией.

На минувшей неделе правительство Индии пошло на обострение конфликта в Кашмире, исключив из конституции Индии упоминание особого статуса автономии для индийской части территории Кашмира.

Совет безопасности ООН впервые за полвека обсудил проблему Кашмирского конфликта на специальном заседании. Пакистанский премьер-министр заявил, что ООН должна содействовать прекращению "страданий" народа Кашмира. Постоянный представитель Индии при ООН заявил, что статус региона – внутреннее дело [сопредельных государств]. "Нам не нужны международные посредники, чтобы рассказывать нам, как мы должны вести свою жизнь", - индийский дипломат после заседания Совета Безопасности.

Индийская народная партия под руководством премьер-министра Нарендра Моди выполнила свои старые предвыборные обещания. Прописанный в конституции страны особый статус спорного региона Джамму и Кашмир был упразднён, отмечает "Немецкая волна".