Более 60 человек убиты при взрыве на свадьбе в Кабуле

Более 60 человек погибли и более 180 были ранены в результате взрыва, который произошёл на свадебных торжествах в столице Афганистана Кабуле вечером в субботу.

На свадьбе присутствовали около 1200 гостей. Взрыв произошёл в районе Кабула, где живут представители шиитского меньшинства.

Представители радикального движения "Талибан" отвергли свою причастность к взрыву и осудили его. Талибы утверждают, что готовятся к новому раунду переговоров с Соединёнными Штатами о мирном урегулировании в стране.

Несмотря на мирные переговоры, уровень насилия в стране остаётся высоким. По данным ООН, в результате взрывов и нападений за первые шесть месяцев нынешнего года были убиты или ранены около 3800 человек.

Президент Афганистана Ашраф Гани написал в воскресенье в твиттере, что талибы не могут быть избавлены от ответственности за то, что они, по словам президента, "предоставляют платформу" для террористов.

16 августа в Пакистане в результате взрыва в мечети был убит брат одного из лидеров афганских талибов. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.