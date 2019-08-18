Завершено следствие по делу одного из участников протестов 27 июля

Следственный комитет России завершил расследование в отношении одного из участников акции протеста 27 июля в Москве Кирилла Жукова. В окончательной редакции отсутствует обвинение в участии в массовых беспорядках - как характеризуют эти события власти. Обвинение предъявлено только по статье о насилии по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти.

Следствие считает доказательством факта насилия видеозапись, на которой Жуков приподнимает забрало шлема сотрудника Росгвардии.

Дело против Жукова выделено в отдельное производство, так же как и дела против ещё двух участников акции - Евгения Коваленко и Даниила Беглеца. Их тоже обвиняют только в применении насилия к полицейским, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Всего в связи с событиями 27 июля в центре Москвы были арестованы 13 человек. 10 из них проходят по делу о массовых беспорядках. Правозащитники и представители общественности считают, что события 27 июля нельзя квалифицировать как беспорядки, речь шла о мирной акции. Появился ряд открытых писем с призывом освободить арестованных, их авторами стали, в частности, журналисты "Новой газеты", преподаватели Высшей школы экономики и российские политологи.