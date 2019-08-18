Послы Израиля в США и США в Израиле – под огнём критики демократов

Видные представители Демократической фракции в нижней палате Конгресса США рассматривают возможность наказать израильского посла в Вашингтоне Рона Демера и американского посла в Иерусалиме Дэвида Фридмана за их роль в решении правительства Израиля не пускать в страну двух американских законодателей – демократов Ильхан Омар и Рашиду Тлаиб.

Как сообщает новостное агентство McClatchy, Демеру, предположительно, может быть вынесен вотум недоверия в Палате представителей, в отношении Фридмана предлагается возбудить дознание на уровне генерального инспектора Госдепартамента.

Демер, как утверждают его оппоненты, обещал членам Конгресса, что Израиль разрешит въезд обеим демократкам. Поскольку этого не произошло, неясно, в какой мере он полномочен говорить от лица своего правительства – аргументируют его оппоненты. Фридману же члены руководства Демпартии вменяют то, что в нарушение протокола он допустил утечку из посольства информации о программе визита Омар и Тлаиб, а также то, что он порвал с прецедентом, поддержав в этом принципиальном споре администрацию, а не Конгресс.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил решение правительства тем, что действующий закон запрещает пускать в страну тех, кто призывает к экономическому и культурному бойкоту еврейского государства. Омар же и Тлаиб, обе мусульманки, – активные сторонницы бойкота.

Реакция демократов отчасти продиктована заявлениями Дональда Трампа, давнего оппонента обеих женщин – членов Конгресса. Сначала он написал в твиттере, что “допуск в страну Омар и Тлаиб был бы проявлением невероятной слабости со стороны Израиля“. Затем, когда Израиль согласился, из гуманитарных соображений, разрешить Тлаиб, чья 90-летняя бабушка живет на Западном берегу Иордана, частный визит, но та отказалась, американский президент заметил, что “единственный, кто выиграл во всей этой истории, так это палестинская бабушка, которой теперь не надо будет лицезреть свою внучку“.

Муфтия Тлаиб коротко ответила президенту США: “Трамп мне внушает, что я должна радоваться тому, что Рашида не приедет. Да погубит его Аллах!“

Рашида Тлаиб в твиттере выразила убеждение, что когда-нибудь они с Омар приедут в Вифлеем "и в то время он будет свободным".