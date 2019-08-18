Борис Стомахин объявил голодовку в колонии

Находящийся в заключении публицист Борис Стомахин 15 августа объявил голодовку – после того, как был помещён в штрафной изолятор. Об этом сообщает в фейсбуке правозащитник Виктор Корб. Он опубликовал фото уведомления Стомахина о начале голодовки:
Заключённый требует его освобождения из колонии.
Как пишет "МБХ медиа" со ссылкой на правозащитницу Наталию Горильскую, Стомахина поместили в ШИЗО несмотря на высокое давление.
Борис Стомахин неоднократно был осуждён к лишению свободы по статьям о призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма. Нынешний срок заключения начался в 2012 году. Спустя месяц Стомахин должен выйти на свободу. Правозащитный центр "Мемориал" признал уголовное преследование Стомахина политически мотивированным.
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