Борис Стомахин объявил голодовку в колонии

Находящийся в заключении публицист Борис Стомахин 15 августа объявил голодовку – после того, как был помещён в штрафной изолятор. Об этом сообщает в фейсбуке правозащитник Виктор Корб. Он опубликовал фото уведомления Стомахина о начале голодовки:

Заключённый требует его освобождения из колонии.

Как пишет "МБХ медиа" со ссылкой на правозащитницу Наталию Горильскую, Стомахина поместили в ШИЗО несмотря на высокое давление.

Борис Стомахин неоднократно был осуждён к лишению свободы по статьям о призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма. Нынешний срок заключения начался в 2012 году. Спустя месяц Стомахин должен выйти на свободу. Правозащитный центр "Мемориал" признал уголовное преследование Стомахина политически мотивированным.