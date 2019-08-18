Илья Яшин вновь задержан - после того, как отбыл три ареста

Оппозиционер Илья Яшин в воскресенье был задержан на выходе из спецприёмника в Москве, где отбывал административный арест. Видео задержания он разместил в своём твиттере.

На видео сотрудник полиции говорит, что Яшина задержали «за призывы к несогласованным акциям 18 и 19 июля - по всей видимости, имеются в виду собрания на Трубной площади в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Они не были разогнаны полицией, в отличие от акций протеста 27 июля и 3 августа.

За последний месяц Яшин уже трижды был отправлен под административный арест по различным обвинениям, связанным с несогласованными массовыми акциями в Москве. Под арестом он с 29 июля.

Яшин - один из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, он участвовал в ряде акций протеста против недопуска кандидатов к выборам и призывал граждан присоединяться к ним.

Ранее подобным же образом после отбытия ареста сразу же задержали и отправили под новый арест незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Константина Янкаускаса и Юлию Галямину. Такое же решение суд вынес и в отношении Ивана Жданова, однако к моменту его выхода из спецприёмника за ним не приехал полицейский конвой - в результате он освободился и отправился домой.