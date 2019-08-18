Меркель: "Германия готова к выходу Великобритании из ЕС без договора"

Для правительства Германии выход Великобритании из Евросоюза без договора не станет неожиданностью, – заявила в воскресенье, 18 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она выступила в Берлине перед публикой, собравшейся у здания правительства по случаю традиционного Дня открытых дверей.



Меркель сказала, что было бы лучше, чтобы Великобритания вышла из ЕС согласно договору о выходе, но если этого не удастся добиться, то Германия готова, по словам канцлера, "и к другим вариантам", сообщила "Немецкая волна".

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к 31 октября, даже если придётся покинуть Евросоюз без договора.



Лидер британских лейбористов Джереми Корбин полагает, что правительство страны не имеет полномочий на "Брекзит" без соглашения с Брюсселем. Об этом Корбин написал 14 августа в письме к лидерам оппозиционных политических партий и депутатам британского парламента. Политик намерен предотвратить развитие событий по подобному сценарию, в частности, инициировав голосование о доверии Борису Джонсону.